Carolina Marconi/ Critica Giaele De Donà, “fraintesa” per le sue parole su Bellavia?

Carolina Marconi al Grande Fratello VIP: “non bisogna vergognarsi del tumore”

Carolina Marconi al Grande Fratello Vip 2022 è tornata a parlare della sua malattia e di quanto sia fondamentale la prevenzione. La conduttrice e showgirl, nella casa più spiata d’Italia, si è lasciata andare ad una serie di confessioni con Sara Manfuso e Patrizia Rossetti parlando proprio della terribile lotta contro il cancro sottolineando quando la prevenzione sia importante. “Sai quante donne puoi salvare?“, ha detto ricordando il mese della prevenzione che è da sempre una grande opportunità offerta alle donne per effettuare controlli e visite gratuitamente.

La Marconi, infatti, diverso tempo fa ha scoperto di avere un tumore al seno. Dopo un momento di grandissimo dolore però ha deciso di reagire parlandone apertamente. E ha aggiunto: “Ci sono donne che non lo dicono neanche ai loro amici, si isolano. Bisogna dire quando uno sta male, almeno con la malattia capisci chi ti vuole bene“. Non solo, proprio durante il lungo periodo della malattia la ex gieffina cha capito davvero chi sono gli amici veri confessando alle coinquiline “ho ho fatto una bella pulizia“.

Carolina Marconi contro Sofia Giale De Donà

Intanto nella casa del Grande Fratello Vip 2022, Carolina Marconi ha puntato il dito contro Sofia Giaele De Donà che è sposata con un imprenditore americano che vede soli 6 mesi all’anno con cui vive un rapporto libero. La Marconi ha detto la sua sul concetto di amore lontano anni luce da quello della influencer di Conegliano Veneto: “Giri con questo anello al dito da 60 mila euro che ti sta pure largo. Parcheggia sti anelli e fai conoscere chi sei. In questo modo mandiamo un messaggio sbagliato con quest’immagine del miliardario che ti sei sposata e dei sei mesi d’amore. Le ragazzine si fanno un’idea sbagliata dell’amore, che è ben altro. L’amore è condivisione, sacrificio”. Per la Marconi, infatti, la storia d’amore di Giaele è una farsa: “A tuo marito forse vuoi bene, ti piace il suo conto in banca e ti fa comodo“. Dal canto suo però la influencer difende la sua die d’amore: “Ognuno ama come vuole. L’amore non ha sesso, non ha religione, non ha età. Quando è amore è amore in ogni sua forma. Non puoi giudicare il mio matrimonio non è un concetto collettivo, deve avere senso solo per me e mio marito“. Nelle ultime ore Carolina Marconi è stata duramente attaccata sui social per alcune espressioni usate nei confronti di Marco Bellavia, il fidanzato Alessandro Tulli è intervenuto per difenderla.

