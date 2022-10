GF Vip, “messaggi di morte per Carolina Marconi”/ Lo sfogo del compagno su Instagram

Grande Fratello Vip 2022, Carolina Marconi attaccata sui social: interviene il compagno

La breve esperienza di Marco Bellavia nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 ha portato con sé uno strascico di aspre polemiche. Il concorrente, preso di mira dai compagni di viaggio per i suoi problemi con la depressione e l’ansia, ha però ricevuto un’ondata di affetto e supporto dal mondo esterno e da numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, da Francesco Oppini sino a Maria Teresa Ruta. Chi nella Casa ha cercato un confronto con lui è stata Carolina Marconi, finita però nel mirino del web per un’espressione di dubbio gusto.

GF Vip, Carolina Marconi vs Sonia Bruganelli "ha sparato a zero"/ "Fuori luogo..."

La ragazza al Grande Fratello Vip 2022 gli ha infatti rivolto l’aggettivo “patetico“, che ha scatenato polemiche sul web e con molti che le hanno addirittura augurato la morte. A rivelarlo è il suo compagno, Alessandro Tulli, che insorge con una Instagram story difendendola e attaccando i leoni da tastiera: “Sono veramente vergognosi tutti i messaggi di morte che stanno arrivando nei confronti di Carolina augurandole addirittura che il tumore questa volta possa essere letale. Ma stiamo scherzando? Tutto questo per aver usato la parola ‘patetico’ che estrapolata e buttata a casaccio in un contesto social insieme ad altre parole davvero forti e irripetibili (niente di paragonabile), può risultare davvero di cattivo gusto…“.

Carolina Marconi "Giaele De Donà innamorata di suo marito? Ti mantiene ma non è amore"/ Scontro acceso...

Carolina Marconi contro Marco Bellavia? “No, cercava solo di esortarlo a reagire“

Alessandro Tulli spiega come l’espressione “patetico”, usata da Carolina Marconi al Grande Fratello Vip 2022, sia stata estrapolata da un contesto e gettata in un altro: “Chi ha ascoltato per intero tutta la conversazione sa che lei cercava solo di esortarlo a reagire sottolineando il fatto che lui è una persona fortunata perché ha un figlio che lo ama. Cercava di spronarlo a vivere questa esperienza con leggerezza“. E ritiene come tali accuse di morte non abbiano nulla a che fare con il gioco: “Dal momento in cui uno si espone sa che le critiche ci saranno sempre e vanno accettate… Ma qui si va aldilà del gioco. Aldilà dell’esperienza che rimane unica“.

GFvip, Giovanni Ciacci e Carolina Marconi sfogo/ "Non siamo le malattie che abbiamo"

Il compagno di Carolina Marconi ricorda tutta la sofferenza da lei vissuta: “Qui c’è tutta la sofferenza di una persona che sta cercando di uscire lentamente da una situazione veramente dura. Che si è rimessa in gioco e che è grata alla vita per averle dato una seconda possibilità. Voleva trasmettergli la sua forza di combattere spingendolo a reagire e non a restare lì a piangersi addosso. Sento parlare tanto di bullismo, ma questo è inaccettabile“. E, infine, la difende dalla gogna social manifestando comunque ampio sostegno a Marco Bellavia: “Gettare alla gogna mediatica una persona che ha sempre avuto un bellissimo rapporto con Marco (che stimo e al quale va tutto il mio affetto e solidarietà). Carolina ha un cuore troppo grande ed è sempre stata dalla parte dei più deboli. A tutto c’è un limite“.

Marco è li dentro per portare un segnale e far conoscere delle cose che non tutti conoscono,come lo fa Ciacci ,come fa Elenoire e come la stessa Carolina che gli da del patetico…

Non vedo perché debba essere ridicolizzato in questa maniera

Schifo#gfvip #iostoconbellavia pic.twitter.com/zSMH305Ae2 — il nome non può essere vuoto (@Nessuno48955352) September 29, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA