Carolina Piolanti, fidanzata Filippo Melloni/ Dediche d’amore social: “Immensamente…”

Carolina Piolanti è la fidanzata di Filippo Melloni, modello e studente di medicina, il protagonista scelto per il ruolo dell’aitante Padre Natura nel corso della puntata di Ciao Darwin Web vs Tv ed in onda in replica nella prima serata di oggi su Canale 5. Chi sperava infatti di avere delle chance con il bellissimo Filippo, dovrà ben presto ricredersi poiché il cuore dell’affascinante Padre Natura è da tempo occupato. Nel suo cuore, infatti, c’è spazio solo per una donna, Carolina Piolanti, della quale tuttavia si sa molto poco. Sul conto della giovane, anche lei bellissima e che è riuscita a conquistare il bel Filippo trapela qualche informazione solo grazie al suo profilo social che attualmente conta poco più di ottomila follower.

Di Carolina sappiamo che si divide tra Forlì e Ravenna e che è una studentessa di Legge. Bellezza mozzafiato, capelli lunghi e fisico da fare invidia, nonostante sia approdata su Instagram nell’agosto 2016 gli scatti postati sono relativamente pochi ma non mancano quelli con il fidanzato Filippo Melloni. Il primo insieme risale al novembre del 2019, a conferma di come la loro storia sia più che consolidata.

CAROLINA PIOLANTI, FIDANZATA FILIPPO MELLONI: DEDICHE SOCIAL

In Filippo Melloni la giovane Carolina Piolanti sembra aver trovato proprio l’uomo di cui aveva bisogno, in grado di renderla ogni giorno felice. Lo si comprende dalla dedica al Padre Natura di Ciao Darwin, sotto una serie di scatti pubblicati su Instagram e che li vede amorevolmente insieme: “Vi auguro di trovare qualcuno che vi faccia ridere sul serio… qualcuno che sappia amare e dare tanto quanto sapete dare voi, e poi che sappia quanto siete importanti ogni giorno, qualcuno che vi comprenda, anche quando siete la versione peggiore di voi stessi… Io l’ho trovato”. Ad ogni scatto insieme che li ritrae anche in momenti di vita quotidiana non mancano le parole d’amore reciproche. In uno dello scorso anno, Carolina aveva voluto esprimere tutta la sua mancanza, probabilmente durante il primo lockdown, con una frase che aveva commosso molti follower: “Mi mancheresti anche se non ci fossimo conosciuti”. Lo scorso agosto invece Carolina e Filippo hanno trascorso del tempo all’Isola d’Elba, “dove tutto è iniziato”, scriveva lei, come documentato dall’ennesima foto romanticissima della coppia. L’ultimo ricordo postato sui social è dello scorso febbraio e ritrae i due fidanzati a Milano Marittima, bellissimi ed innamorati più che mai. Ed anche in questo caso la nuova dedica romantica: “Immensamente”.

