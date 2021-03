Ciao Darwin, Messaline VS Giuliette/ Madre Natura è Cicelys Zelies (Replica)

Ciao Darwin A grande richiesta: Messaline contro Giuliette

La replica della puntata dedicata alla sfida Chic contro Shock di Ciao Darwin 8 ha incollato davanti ai teleschermi più di due milioni di telespettatori confermando l’affetto dei telespettatori di canale 5 nei confronti dello show condotto e ideato da Paolo Bonolis che, in tutte le puntate realizzate ha sempre avuto al proprio fianco l’amico Luca Laurenti. Anche oggi, venerdì 19 marzo, per la serie “Ciao Darwin – A grande richiesta”, torna in onda lo show di Bonolis con la replica della puntata dell’ottava edizione dedicate alla sfida tra Giuliette e Messaline. A capitanare la squadra delle Giuliette è Giorgia Palmas che ha partecipato allo show prima di diventare mamma per la seconda volta di Mia, frutto del suo amore con Filippo Magnini. Capitana della squadra delle Messaline, invece, è Taylor Mega.

Chi è Madre Natura di Ciao Darwin Messaline contro Giuliette?

A detenere nelle proprie mani il destino dei concorrenti di entrambe le squadre calandosi nei panni di Madre Natura è la bellissima Cicelys Zelies dalla pelle d’ebano e il fisico asciutto e che, nel frattempo, è diventata mamma. “È un’esperienza stupenda, magnifica, unica” ha detto Madre Natura alle telecamere di Ciao Darwin dopo l’esperienza vissuta.

Le prove di Ciao Darwin

La sfida tra Giuliette e Messaline, protagoniste della replica della puntata di Ciao Darwin in onda questa sera, si apre con la sfida musicale. Prima della prova della macchina del tempo ambientata nel mondo della letteratura, la prova coraggio ambientata tra le buche di Roma con incontri diversi per i concorrenti che accettano di “sacrificarsi” per la propria squadra, Taylor Mega e Giorgia Palmas spiegano cosa significa essere una Giulietta e una Messalina. “Essere Giuliette è la nostra evoluzione di donna. Nessuna di noi dimentica di essere femmina, noi però diventiamo anche compagne fedeli dei nostri compagni, ma anche mamme. Siamo signore che rispettano il nostro compagno ma anche noi stessi. L’amore travagliato può essere vero”, spiega la Palmas.“Messaline non è solo un nome ma un modo di vivere. Noi siamo la reincarnazione della passione, noi siamo libere di fare ciò che vogliamo, anche a letto” è la replica di Taylor Mega.

