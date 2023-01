Carolina Sansoni, fidanzata Tommaso Paradiso/ Un colpo di fulmine tra i due

Carolina Sansoni e Tommaso Paradiso: il primo incontro

Carolina Sansoni è la fidanzata di Tommaso Paradiso, il cantautore ex frontman dei Thegiornalisti. Dall’incontro al grande amore. E’ andata così tra i due che si sono conosciuti casualmente e da quel momento non si sono mai più lasciati. L’ex leader dei TheGiornalisti ha incontrato la sua compagna e fidanzata quasi per caso, come se il destino avesse deciso per loro mettendoli sulla stessa strada. Un incontro che ha cambiato le vite di entrambi visto che da quel momento non si sono più lasciati e anzi sono più uniti e innamorati che mai.

Proprio il cantautore parlando della compagna ha raccontato che tra i due è stato un vero e proprio colpo di fulmine. “L’ho vista e da lì ho iniziato a scatenare l’inferno” ha confessato dalle pagine di Vanity Fair.

Chi è Carolina Sansoni, la fidanzata di Tommaso Paradiso

Tommaso Paradiso è rimasto folgorato dalla fidanzata Carolina Sansoni. Proprio l’ex leader dei Thegiornalisti durante un’intervista rilasciata al Mauricio Costanzo Show ha raccontato sulla compagna: “lei si è innamorata di Tommaso e ancora oggi lo è. Non mi ha mai considerato per un secondo come quello che sta sul palco. Sente le mie canzoni ed è anche molto critica spesso. Ho scritto parecchie canzoni per lei, le ho dedicato un disco, Love”. Alla dolce metà, l’artista ha anche dedicato una canzone molto amata dal pubblico e dai suoi fan portata al successo proprio con Thegiornalisti: “Questa nostra stupida canzone d’amore”.

Ma chi è Carolina Sansoni? La ragazza non ama vivere nel mondo del fidanzato ed è una giovane imprenditrice visto che è la fondatrice di TalkingPills, contenitore online con pillole sul mondo del lavoro tra approfondimenti, interviste e job alert. Non solo, ha anche fondato una start-up Denoise Desing, un e-commerce dedicato ai designer di moda.

