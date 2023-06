Carolina Stramare spiega perchè ha rimosso la foto con Spinalbese/ “Non volevo alimentare i gossip”

Spinalbese pubblica una foto con Carolina Stramare e poi la rimuove

Antonino Spinalbese è stato molto chiacchierato dalla fine del Grande Fratello Vip. L’hair stylist si era avvicinato a Ginevra Lamborghini, con la quale sembrano esserci le premesse per una storia d’amore. In poche settimane, però, tutto si è sgonfiato e l’ex di Belen Rodriguez è stato avvistato con l’ex Miss Italia Carolina Stramare: “Lei lo ha accompagnato a casa, ma non prima di godersi una bevuta in un locale” si leggeva su Whoopsee.

Qualche ora fa, Antonino Spinalbese ha pubblicato una foto in bianco e nero con Carolina Stramare per poi rimuoverla. A riportare la notizia, Deianira Marzano che dichiara: “Antonino posta questa foto e poi la rimuove, pare, dopo alcuni insulti”. Il motivo che ha spinto l’hair stylist a far sparire la foto è rimasto un mistero fino ad oggi.

Carolina Stramare spiega perchè ha rimosso la foto con Spinalbese

Dopo ore di silenzio, a chiarire i motivi dietro la rimozione della foto con Antonino Spinalbese ci ha pensato proprio Carolina Stramare. L’ex Miss Italia ha spiegato di aver chiesto all’hair stylist di far sparire la foto, per non alimentare il gossip su una loro presunta relazione.

“Io e Anto siamo solo amici, con amici in comune! Gli ho chiesto io di rimuovere la foto perché ho sempre e solo letto notizie false sul nostro rapporto. Non vivendo di questi gossip, se posso cerco di evitarli!” afferma Carolina Stramare. Dunque, nessuna liaison con Spinalbese, ma solo un rapporto amichevole ha chiarito l’Ex Miss Italia. Che sia davvero così o c’è altro che bolle in pentola?

