Carolina tradisce Vincenzo a Un passo dal cielo 7?/ Hans si dichiara e approfitta…

Carolina e Vincenzo: arriva il tradimento a Un passo dal cielo 7?

Un passo dal cielo 7 torna in onda questa sera su Raiuno. Oltre ad un nuovo caso da risolvere, Vincenzo è alle prese con Carolina. La storia d’amore tra i due procede, ma i problemi dovuti agli impegni di entrambi e ai diversi desideri, sembrano allontanarli. Nonostante finga di essere un uomo moderno che non ha alcun problema nel vedere la propria donna in compagnia di un altro uomo, in realtà, Vincenzo è super geloso di Hans, l’amico di infanzia di Carolina che torna improvvisamente nella sua vita perchè lavora per Joe Bastianich.

Hans appare l’uomo perfetto agli occhi delle donne. L’uomo, infatti, è sportivo, empatico, in carriera, alla moda, amante delle auto sportive ma attento all’ambiente e tutto ciò preoccupa Vincenzo che teme che Carolina possa davvero tradirlo con lui. Ad alimentare la preoccupazione di Vincenzo è anche la crisi di coppia che è alle porte.

Hans si dichiara a Carolina in Un passo dal cielo 7?

Carolina trascorre sempre più tempo con Hans a causa del lavoro e il loro rapporto preoccupa fortemente Vincenzo che, nella nuova puntata di Un passo dal cielo 7, non nasconde la gelosia, ma soprattutto, la preoccupazione che Carolina possa tradirlo con Hans il quale, essendo sempre stato attratto dall’amica, approfitterà di un momento di crisi della coppia per dichiararsi a Carolina. Ad aggravare la situazione sarà il ritorno di Eva che è sempre stata il grande amore di Vincenzo il quale non sarà indifferente di fronte al ritorno della madre di sua figlia.

Dalle anticipazioni, poi, sappiamo che Vincenzo proverà a recuperare con Carolina. Cosa farà quest’ultima? Si lascerà davvero andare con Hans o riuscirà a resistere nonostante il feeling sempre evidente tra Vincenzo ed Eva?











