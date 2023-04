Un passo dal cielo 7/ Anticipazioni puntata 13 aprile: Mirko si avvicina a Paron

Un passo dal cielo 7, terza puntata 13 aprile su Rai 1

Questa sera, giovedì 13 aprile, alle 21.30 su Rai 1 va in onda un nuovo appuntamento con “Un passo dal cielo 7”. Ottimi ascolti per la fiction che settimana scorsa ha vinto la prima serata sfiorando i 4 milioni di spettatori (3 milioni 917 mila) e raggiungendo uno share del 22,8%. Nella scorsa puntata Laura, una giovane motociclista viene trovata in un crepaccio. Manuela (Giusy Buscemi) scopre che la morte della ragazza potrebbe essere collegata al misterioso incidente della sua migliore amica Roberta.

Le indagini portano verso Paron (Giorgio Marchesi). Inoltre Manuela si avvicina a Gregorio, marito di Roberta. Mentre Hans, il nuovo socio di Carolina, suscita la gelosia di Vincenzo (Enrico Ianniello): “Io ce la metto tutta a sembrare l’uomo moderno, e invece sono un maschio medio, retrogrado, napoletano”.

Un passo dal cielo 7, anticipazioni Rai 1: “Manuela scopre i retroscena della sorella di Adele”

Nella terza puntata di “Un passo dal cielo 7”, in onda questa sera su Rai 1, si intitola “Purosangue“. Alla vigilia di un evento di dressage sparisce un prezioso cavallo e il suo proprietario viene ucciso. Per trovare l’assassino e il cavallo fuggito, Manuela si ritrova a collaborare ancora con Nathan. Inoltre Manuela scopre i retroscena della storia della sorella di Adele, sorella di Nathan, e del figlio Mirko, nato dalla relazione con Paron.

Mirko si avvicina al padre, che lo ha sempre ignorato, subendone la pericolosa influenza. Gregorio, marito di Roberta, si trova in difficoltà nel suo ruolo di genitore single e Manuela lo invita a ricostruire la sua vita. Vincenzo continua a essere geloso di Carolina e Hans. Un indizio getta un’ombra sulla loro relazione: Carolina lo tradisce?

Un passo dal cielo 7, anticipazioni Rai 1: Mirko e Paron sempre più vicini

Il rapporto tra Luciano Paron e Mirko, il figlio che ha avuto da Adele e che non ha mai riconosciuto, sta diventando sempre più stretto. Nella puntata di Un passo dal cielo 7 in onda questa sera, Mirko sente sempre di più l’influenza negativa di Paron nonostante Adele faccia di tutto per allontanare il ragazzo dal padre. Affascinato, tuttavia, dai modi di fare dell’uomo che ha deciso di prendere sotto la sua ala protettiva il ragazzo, Mirko si avvicina sempre di più all’uomo: il rapporto con Paron lo metterà davvero in pericolo?

Proprio con Paron continua ad avere un conto in sospeso Manuela che porta avanti le proprie indagini. La donna, già nella puntata in onda questa sera, scoprirà qualcosa d’interessante che potrebbe cambiare tutto?













