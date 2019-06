Caroline Wozniacki e David Lee si sono sposati/ Nozze da favola a Montalcino

Matrimonio da favola in Italia per la tennista danese Caroline Wozniacki e l’ex giocatore statunitense di basket Nba David Lee. I due sportivi, bellissimi e raggianti hanno pronunciato il fatidico sì nella spendida cornice di Montalcino. Il posto scelto per il grande giorno è stata la meravigliosa tenuta di Castiglion del Bosco, di proprietà di Massimo Ferragamo. A svelare qualche dettaglio in più sulle nozze tra Caroline e David è Montalcinonews.com secondo il quale, tra i 120 invitati, c’erano molte stelle dello sport internazionale come Serena Williams e Angelique Kerber, stelle mondiali del tennis. E ancora diversi giocatori di basket tra i quali anche Pau Gasol, compagno di squadra dello sposo ai tempi di San Antonio.

Caroline Wozniacki e David Lee si sono sposati: matrimonio blindato

Un matrimonio, quello di Caroline Wozniacki e David Lee attesissimo, ma intorno al quale vige la massima riservatezza. Come scrive Dagospia, infatti, è praticamente impossibile trovare dettagli sulla cerimonia e sul ricevimento. Le uniche informazioni arrivano dal profilo Instagram della sposa che ha pubblicato alcuni scatti del matrimonio. Nelle foto appare raggiante accanto al marito mentre è pronta a percorrere la strada della nuova avventura sentimentale. Per Caroline, abituata a portare a casa grandi vittorie essendo una delle migiori tenniste degli ultimi anni, si tratta di un successo fondamentale per la sua vita privata e chissà che, ora, non decida di mettere da parte per un po’ lo sport per allargare la famiglia.





