Carolyn Smith compie 63 anni/ Dall’infortunio negli anni ‘80 al ruolo iconico a Ballando con le stelle

Carolyn Smith, buon 63esimo compleanno: gli esordi come ballerina e il retroscena sul calcio

Il piccolo schermo pullula di personalità iconiche, ovvero di volti che da anni occupano un ruolo cardine grazia a doti spiccate di personalità e carisma. Tra i più apprezzati, spicca il nome di Carolyn Smith; dal 2007 nei panni di presidente della giuria a Ballando con le stelle grazie ad un background degno di nota come ballerina e coreografa. In occasione del suo 63esimo compleanno, il Corriere della Sera ha passato in rassegna alcune curiosità sul suo conto che non tutti ancora conoscono.

Carolyn Smith è nata a Glasgow – in Scozia – e fin da piccola ha messo in evidenza estrema passione e talento per la danza. Lei stessa, come riporta il sit del quotidiano, aveva raccontato: “Era scritto nelle pagine del mio destino che sarei diventata una ballerina; mia madre ballerina, mio padre anche, proprio come mia nonna e mio nonno. L’intera famiglia lo è da diverse generazioni… Ero talmente energica che dovevo scaricare questa tensione giovanile in qualche maniera, l’unica cosa che amavo era proprio il ballo”. Tra le curiosità adolescenziali di Carolyn Smith, non tutti sanno che si è anche cimentata con il calcio, militando in una squadra maschile

Carolyn Smith e il trasferimento in Italia: l’infortunio, l’amore e Ballando con le stelle

Quasi inutile sottolineare che Carolyn Smith ha fatto della danza il suo cavallo di battaglia conquistando successi importanti già da giovanissima. Come racconta il Corriere della Sera, la coreografa a soli 15 anni ha rappresentato la Scozia agli europei che si svolsero in Italia, inaugurando così una lunga serie di competizioni a cui ha preso parte nel tempo. Dopo aver girato il mondo, la scelta di stabilirsi in Italia arriva nel 1982; poco dopo, in seguito ad un infortunio, deciderà di dedicarsi all’insegnamento. Dal 2012 gestisce infatti una sua scuola: la Carolyn Smith Dance Academy.

In Italia Carolyn Smith è conosciuta principalmente per la sua longeva collaborazione a Ballando con le stelle; a proposito del rapporto con Milly Carlucci, la coreografa ha raccontato: “Quando ho saputo di avere un cancro al seno, lei è stata la prima persona che mi ha chiamato: mi ha subito messo in contatto con il team che mi segue salvandomi la vita… Siamo legate da un’amicizia profonda che io amo definire sorellanza, un dono raro che va alimentato”. In Italia la coreografa ha anche conosciuto l’amore, sposando Ernestino Michielotto, anche lui coreografo. Il Corriere della Sera spiega anche il momento attuale di salute di Carolyn Smith, riportando le sue ultime dichiarazioni: “Da otto anni il tumore si nasconde e poi torna; ma se mi concentro su questo perdo tempo, che per me è prezioso… Mai vergognarsi della malattia, ma combattere!”











