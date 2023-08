Carolyn Smith/ “Sono in una fase di ripartenza, scorsi mesi difficili ho avuto attacchi di panico”

La grande ballerina e insegnante Carolyn Smith è stata ospite stamane del programma di Rai Uno, Uno Mattina Estate. Ecco che cosa ha dichiarato in diretta tv parlando con Serena Autieri “Ho incontrato Lady Diana e per la prima volta sono rimasta senza parole, lei era la regina del cuore”, le prime parole di Carolyn Smith in ricordo dell’anniversario della scomparsa della Principessa del Galles. Sulla sua adolescenza: “E’ stata difficile per mia mamma, starmi dietro non era facile ma i miei genitori mi hanno sempre appoggiato in tutto ciò che volevo, perchè io faccio tutto o non faccio niente. Noi ci siamo spostati da Glasgow a Londra e poi dopo siamo andati in Italia: da Glasgow a Londra hanno venduto tutto e si sono fidati di me. L’Italia è dentro il mio cuore – ha aggiunto Carolyn Smith e io amo l’Italia”.

La ballerina ha fondato un’Academy diffusa in tutto il mondo: “Io giro tutto il mondo per insegnare danza poi ho creato l’Academy poi ho creato anche Dance for oncology, un progetto che parte ad ottobre e destinato alle pazienti oncologiche che stanno in cura e che sono fragili, è completamente gratuito e partiamo ad ottobre in 15 o 16 sedi. Abbiamo 50 insegnanti che lavorano in maniera gratuita anche le scuole danno le sale gratis”. Carolyn Smith ha proseguito: “La danza è tutto… ieri ho fatto la chemioterapia e ho detto che sarei venuta qui solo per te Serena”.

CAROLYN SMITH: “TANTE PERSONE HANNO LA FORZA DENTRO MA…”

Carolyn Smith: “Tante persone hanno la forza dentro ma non hanno il coraggio di parlarne, quindi io voglio fare la loro portavoce, serve positività, aprire la mente e il corpo, dobbiamo fare qualcosa per stare meglio”. La Smith ha quindi mostrato un esercizio che si potrà fare alla Dance for oncology riguardante la postura da seduti e la respirazione: “Dobbiamo alzare le braccia e poi scendere, ripetendo questo movimento più volte, bisogna stare fermo e pensare solo a se stessi e al respiro, e aiuta non soltanto i malati oncologici ma tutti”.

Carolyn Smith non voleva fare tv: “Mia suocera ha insistito e ho detto ‘vado a Roma ma sapevo già che era un no’, purtroppo non conoscevo Milly Carlucci, donna splendida”. Sul suo marito: “Lavoriamo insieme e litighiamo ma funziona. Quando mi hanno fatto la mastectomia io ho chiesto all’ospedale di tenermi dentro qualche giorno in più perchè lui doveva capire cosa doveva fare in casa”. Sul suo momento attuale: “Sono in una nuova ripartenza, gli ultimi mesi non sono andati bene, ma sono contenta di aver toccato questa parte perchè l’unica cosa che non ho mai provato in vita mia è la debolezza, ho avuto attacchi di panico e ora so come uscirne fuori”.











