CAROLYN SMITH E IL CANCRO/ A Storie Italiane rivela: “non lo chiamo più l’intruso”

Carolyn Smith ospite a Storie Italiane di Eleonora Daniele si racconta a cuore aperto tra lavoro, vita privata e salute. La giudice di Ballando con le Stelle 14 parla velocemente del gossip del momento scoppiata tra Dani Osvaldo e Veera Kinnunen precisando: “durante la semifinale di Ballando chiariremo tutto”. La ex ballerina e coreografa passa poi a parlare del piccolo problema avuto in questi giorni con il braccio destro. La trombosi è in fase di guarigione, ma a Storie Italiane ha raccontato come ha scoperto la cosa: “stavo riposando perché dovevo ricaricarmi per un evento, ero presa a fare video e tutte le coreografie quando mercoledì’ ho cominciato a sentire dei forti dolori sul braccio. Giovedì mattina mi sono ritrovata il braccio scuro e gonfio”. Immediatamente la coreografa si è recata in ospedale per dei controlli, ma non nasconde: “c’è ancora il problema, anche se il braccio si è sgonfiato abbastanza. Ora devo continuare a fare le punture e a seguire la cura”.

Carolyn Smith malattia: “ora voglio esserci prima per me stessa”

Carolyn Smith è poi tornata a parlare della battaglia contro il cancro che sta portando avanti da diverso tempo. La giudice di Ballando con le Stelle non si è mai persa d’animo, anche se l’intruso, come la chiama lei, si è ripresentato ancora. “E’ stato un anno che è cresciuto tantissimo, ma ho cercato di fortificare la mia credenza 50% cura e 50% positività” dice la Smith, che non nasconde di aver preso una bella botta quando ha scoperto la cosa.”Queste situazioni ti fanno crescere. Sono sempre più forte, ma anche più fragile” dice ad Eleonora Daniele. La Smith racconta quando ha scoperto la cosa: “mi hanno comunicato la cosa prima di Ballando on the road, ma mi sono detta ok se ho fatto fino ad adesso, posso farcela e continuare ad andare avanti”. Oggi però Carolyn Smith ha deciso di cambiare un pò stile di vita: “sto riposando e sto cercando drasticamente di cambiare lavoro, la cosa più importante è starci per me stessa. Prima per me stessa e poi per gli altri quando è necessario, ho bisogno in questo momento di pensare più a me stessa”. Nonostante il dolore forte al braccio destro, Carolyn è una forza della natura: “vado avanti. Ho sospeso le cure, perchè come hanno detto i medici devo ascoltare il mio corpo. Ho sospeso per poco tempo le cure, poi riprendo. La prossima settimana finisce Ballando e il 13 giugno ricomincio il mio percorso di nuovo in modo da combattere il cancro”. Non solo, la Smith ha anche deciso di non chiamarlo più l’intruso: “non lo chiamo più intruso perché quando dicevo cancro e tumore facevano dieci passi indietro, adesso riesco liberamente a parlare di cancro e tumore, sono contenta di essere riuscita a buttare già questo tabù”.

Carolyn Smith: “sono follemente innamorata di Tino”

A starla sempre accanto in questa battaglia c’è il compagno Tino di cui è follemente. innamorata. “Lui non vuole mai apparire, si incavola quando metto i selfie” racconta Carolyn Smith che non nasconde di essere fortunata ad averlo incontrato: “sono fortunata, anzi siamo fortunati, non è facile a vivere con qualcuno facendo lo stesso lavoro, vedendosi quasi 24h ore su 24h”. La giurata di Ballando poi parla di Dani Osvaldo, sex symbol dell’ultima edizione del dancing show di Raiuno: “mio marito è meglio di Dani Osvaldo. Certo, è un bell’uomo, non è il mio tipo, perchè sono follemente innamorato di Tino, mio marito, stiamo insieme da 13 anni. Posso apprezzare, ma la tentazione di fare…no”. La Smith, infatti, rivela: “con mio marito ci siamo sempre detti se c’è qualche problema parliamo prima e poi vediamo sul da farsi, ma fino ad adesso non è mai arrivato questo momento”.



