Carolyn Smith, incubo tumore/ “Ho fatto la Pet, che ansia in attesa dei risultati…”

Carolyn Smith continua a combattere contro il cancro. La ballerina e coreografa prosegue con cure, terapie e controlli. Di recente infatti si è sottoposta alla Pet, che è la tomografia a emissione di positroni. Si tratta di una tecnica diagnostica di medicina nucleare che è utile per individuare un eventuale tumore. Viene iniettata una sostanza normalmente presente nell’organismo, ma marcata con una molecola radioattiva. Si tratta per lo più di glucosio, di cui i tumori sono avidi. La Pet mostra questo accumulo di zucchero e così si può verificare la presenza di un tumore, verificare se la massa tumorale diminuisce o valutare la presenza di metastasi. Ma è anche un esame che è importante per capire se la terapia oncologica è efficace. Non deve sorprendere, dunque, il fatto che Carolyn Smith abbia svolto quest’esame, molto comune tra chi ha il tumore. «Non ho avuto il panico questa volta», ha scritto su Instagram.

CAROLYN SMITH E L’INCUBO DEL TUMORE: “ASPETTO I RISULTATI…”

Nel post di Carolyn Smith c’è anche un ringraziamento allo staff sanitario, quindi ai medici e ai tecnici che erano con lei prima, durante e dopo la Pet. «Adesso è un incubo ad aspettare che arrivano i risultati», ha scritto la ballerina e coreografa. In effetti l’attesa degli esiti è il momento più delicato per chi lotta contro il tumore, perché ad essi sono appese le speranze dei malati. «Poi devo aspettare fino di stasera ad abbracciare BB e Scotty». Carolyn Smith non può infatti incontrarli subito. «Ho troppo radioattività addosso che non va bene per loro». Dopo l’esame si può tornare alla vita di tutti i giorni, ma bisogna seguire delle accortezze nelle 4-5 ore successiva all’esecuzione della Pet. Ad esempio si sconsiglia di entrare in contatto con donne in gravidanza e bambini piccoli prima che la radioattività sia scomparsa dall’organismo. Da qui la decisione di Carolyn Smith di aspettare fino a stasera per riabbracciare i suoi cagnolini.





