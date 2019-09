Carolyn Smith morta?/ Dopo la bufala: “Ora rispetto, non è guarita ma sta bene”

Dopo la fake news che descriveva Carolyn Smith come morta, la storica giurata di “Ballando con le Stelle” ha deciso di mettere un punto alla pratica – invero troppo diffusa sul web – di confezionare articoli dai titoli “acchiappaclick” senza avere il minimo rispetto per le storie personali (spesso di reale sofferenza) che ci sono dietro. Ecco che allora sul profilo Instagram della coreografa britannica ha fatto poco fa la sua comparsa un post firmato dallo staff che servirà quanto meno a fare definitiva chiarezza sulle condizioni di salute di questo personaggio televisivo così amato dal pubblico italiano. Nel post si legge:”Viste le ripetute pubblicazioni poco rispettose nei confronti di Carolyn Smith sulle sue condizioni di salute, si richiede rispetto per la persona. L’artista come già noto è sotto cure, non è completamente guarita ma sta bene e lavora”.

CAROLYN SMITH CHIEDE “RISPETTO”

Il post firmato dallo staff di Carolyn Smith prosegue:”Non è più tollerabile leggere titoli inventati che riportano la “morte” dell’artista solo per attirare l’attenzione dei lettori”. Poi la precisazioni a futura memoria:”Le comunicazioni ufficiali vengono diffuse solo e soltanto dall’artista tramite i suoi social network o dal suo ufficio stampa Dario Sardonè. E’ doveroso precisare che per fortuna la maggior parte delle testate sono formate da persone sensibili e professionisti straordinari”. Una puntualizzazione doverosa quella fatta dallo staff di Carolyn Smith, che ha dunque tenuto a distinguere tra i giornalisti che fanno il loro mestiere riportando le notizie (quando ci sono) e coloro che speculano sulle sofferenze del malcapitato di turno. La speranza è che al post odierno non debbano seguire nuovi inviti al rispetto nei confronti della battaglia di Carolyn Smith.

Visualizza questo post su Instagram Grazie 🙏 #rispetto Un post condiviso da Carolyn Smith (@carolynsmith5) in data: 7 Set 2019 alle ore 5:42 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA