CAROLYN SMITH, LA LOTTA CONTRO IL TUMORE/ Video, “non è ancora finita”

Il tumore di Carolinyn Smith non è ancora sconfitto. La coregrafa e giudice di “Ballando con le Stelle”, il programma in onda su Rai 1 ha rotto il silenzio e in un video su Instagram ha spiegato ai suoi fan la situazione. Da cinque anni la donna, nata a Glasgow il 16 novembre 1960, lotta contro un cancro al seno. “Vi chiedo scusa per il ritardo ma non era in grado di dare un quadro completo ed non ero nella mentalità giustà per fare un video. Ero troppo giù – ha spiegato la ballerina – la situazione è che abbiamo un “good news” e un “meno good news”.

Il “meno good news” è che nel seno di Carolyn Smith sono rimaste alcune cellule sicuramente non tumorali, ma ancora non bene identificate. La “good news” è che il tumore vero e proprio, per il momento, sembra essere sconfitto. “Ero contentissima quando mi hanno dato la “good news”, ma poi mi è arrivata questa doccia ghiacciata – prosegue la show girl – Come hanno spiegato i medici, il fatto è che la mia situazione era abbastanza aggressiva. La loro paura è che se smetto adesso la cura, il rischio è che il tumore riprenda. E in quel caso significa ricominciare tutto da capo con la chemioterapia pesante”.

CAROLYN SMITH, “IL TUMORE? HO PAZIENZA VADO AVANTI”

“Ho pazienza, vado avanti” questo quello che Carolyn Smith ha intenzione di fare. Certo sa che non è una strada facile quella contro il tumore e al pensiero confessa di essere un po’ spaventata. “I dottori mi hanno proposto di fare di nuovo Tac e Pet. Servono, è vero, ma sappiamo tutti che non fa bene per il corpo e io ne ho già fatti 5 in 14 mesi”. Non è ancora arrivato per la donna, 61 anni da poco compiuti, il tempo di dire “basta, è finita, non c’è da fare più niente”. Questo la ha abbattuta profondamente. “Ogni tanto ci vuole toccare il fondo per ripartire, e in questi giorni mi sono proprio spenta – ha raccontato – In questo modo sto sfogando tutti i dubbi, tutta la negatività. Mi servirà per ripartire”. In effetti chi l’ha vista su Instagram avrà potuto notare alcuni segni di stanchezza sul volto della coreografa. Ma è tutto passeggero, promette lei. “Tra qualche giorno si ritroverà la Carolyn di una volta. Mi sono spaventata da sola ad essere in quella situazione di abbattimento, non sono abituata, ma sono umana come tutti”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolyn Smith (@carolynsmith5)





© RIPRODUZIONE RISERVATA