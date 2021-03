Carolyn Smith/ “Mamma Moyra mi manca”, è legata a lei la Canzone Segreta?

Carolyn Smith ospite di Serena Rossi ne La Canzone Segreta?

Sarà una puntata emozionante ma allo stesso tempo positiva quella de La canzone segreta in onda questa sera e tutto perché al fianco di Serena Rossi prenderà posto l’amata Carolyn Smith, la donna tutta d’un pezzo che abbiamo conosciuto grazie a Ballando con le stelle. La coreografa e ballerina continua a tenere il pubblico sempre aggiornato e attento via social dove si è lanciata anche in una serie di video per insegnare alcuni passi anche ai maestri che la seguono e, intanto, continua la sua lotta al tumore. Proprio all’inizio di quest’anno, Carolyn Smith ha fatto una serie di controlli e ha poi rivelato al suo pubblico di aver ricevuto due notizie, una buona ovvero che non vi è traccia del tumore, ed una cattiva ovvero dovrà continuare la terapia e lei stessa ha spiegato che a causa di alcune infiammazioni dovrà andare avanti nelle cure sperando che la prossima volta le dicano che è tutto finito. In realtà Carolyn Smith combatte con il tumore ormai da cinque anni e quattro mesi e lei stessa ha definito questo periodo lungo, doloroso ma allo stesso tempo ricco di emozioni e di voglia di vivere, ma rivela anche di non aver combattuto così a lungo per arrendersi. E allora quale potrebbe essere la sua canzone del cuore, il brano che questa sera potrebbe farla emozionare o sorridere dopo questa lunga battaglia?

Tumore al seno, malattia Carolyn Smith/ "Devo continuare le cure anche se.."

Carolyn Smith sente la mancanza di mamma Moyra

I fan pensano che possa essere qualcosa legato alla sua cara mamma, la donna di cui sente la mancanza ogni giorno anche se Carolyn Smith ammette di parlarle continuamente da quando è morta, ormai nel lontano 2008. Nonostante questo in alcuni momenti avrebbe bisogno di un suo abbraccio per andare avanti e sentirsi un po’ più forte. Ma chi è Carolyn Smith? Classe 1960, è una ballerina, coreografa e personaggio televisivo che dal 2007 è giudice di Ballando con le stelle. La sua carriera di ballerina è iniziata con la danza classica quando aveva solo 5 anni, poi ha praticato anche atletica leggera e ginnastica artistica fino a diventare specialista nei balli latino americani prendendo parte ai campionati Europei, ai campionati del Mondo, al Blackpool Dance Festival e poi anche al Grand Slam. Vive in Italia dal 1982 e si occupa delle sue scuole di danza che hanno sedi in Russia, Polonia, Gran Bretagna e Ucraina, ed è spesso giudice internazionale nelle gare di latino. Cos’altro scopriremo di lei questa sera?

