Carolyn Smith, il tumore/ Cos’è cambiato nel 2023? “Questo farmaco nuovo è tossico…”

Carolyn Smith: che cos’ha e quando lo ha scoperto?

Carolyn Smith, classe 1960 è una ballerina e coreografa ma è amata dal pubblico italiano soprattutto per essere uno dei giudici di Ballando con le stelle. A breve Carolyn sarà ospite di Verissimo per parlare della sua battaglia contro il tumore e della sua forza che in certi momenti ha vacillato. Carolyn ha un cancro al seno dal 2015, nel 2016 la ballerina fece un intervento chirurgico e nel 2017 aveva terminato il primo ciclo di cure.

Nonostante ciò il cancro o “l’intruso” (com’è solita chiamarlo lei) si presentò per la seconda volta nel 2018, Carolyn aveva sperato che la situazione sarebbe andata meglio ma quest’anno il cancro si è ripresentato e la coreografa lo ha raccontato così sui social: “Il modo migliore di celebrare l’8 marzo è stato iniziare la chemioterapia. Anche con qualche momento di fragilità io non mollo. Come sempre lo affronto questo nuovo percorso con positività, grinta e un bel sorriso anche se devo ammettere che un po’ di fragilità… ci sta, sono anche umana ogni tanto”. Il percorso che Carolyn Smith sta affrontando attualmente è diverso sia clinicamente che moralmente e la coreografa lo ha raccontato in alcuni giornali.

La lotta di Carolyn Smith contro la sua malattia nel 2023

Carolyn Smith, parlando ai giornalisti del suo dolore e della sua malattia ha voluto fare un appunto anche per le altre donne: “Voglio dedicare tutto questo a tutte le donne a prescindere che stiano affrontando o no una questione oncologica. Abbiamo sempre un intruso”. Quest’anno la lotta di Carolyn contro il suo “intruso” è stata molto difficile e diversa rispetto alle prime due volte, a Diva e Donna Carolyn ha raccontato: “Non posso più operarmi o fare radioterapia. L’unica cura è la chemioterapia con un nuovo farmaco: potrebbe eliminare ‘l’intruso’ ma è più tossico. Mi sento più fragile della prima volta perché so cosa mi aspetta. Io sto sempre aspettando quelle bellissime parole: è finita qua. Spero che questo faramco nuovo riesca finalmente a uccidere l’intruso”.

Oltre al nuovo percorso clinico, Carolyn che da sempre ha incentrato la sua forza sia nel lavoro televisivo che nel marito (il coreografo e ballerino Tino Michielotto), ha deciso anche di puntare su se stessa e di fare un grande gesto di forza: rasarsi i capelli e mostrarsi in televisione esattamente così. In merito al suo gesto Carolyn aveva dichiarato: “Con questo nuovo farmaco che sto prendendo, mi sarebbero comunque caduti i capelli, quindi meglio prevenire”.











