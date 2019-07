Carolyn Smith:”Il tumore non è migliorato”/ Video, “continuo a lottare ma sono stufa”

Carolyn Smith prosegue la sua battaglia contro il cancro e aggiorna i suoi fan rispetto agli ultimi sviluppi sulla guerra alla malattia. Con un video pubblicato su Instagram, la coreografa britannica ha detto di aver ricevuto ieri i risultati di alcuni esami:”Io spero sempre nel miracolo, che i medici mi dicano è finito tutto, però loro mi dicono: ‘Tutto va bene ma è stabile, non è migliorato’“. Per Carolyn dunque si tratta di dover continuare a lottare: “Oggi un’altra sessione per dare un pugno a questo intruso, a questo bastardo, che tra un po’ deve uscire dal mio corpo, perché io vado avanti però mi sono un po’ stufata“. Uno stato d’animo comprensibile per una donna che da anni lotta contro un tumore che proprio non vuole saperne di darle tregua. Ma che sappia chiaramente, Carolyn Smith è una guerriera: non mollerà.

CAROLYN SMITH, IL MESSAGGIO SU INSTAGRAM

Di fianco al video girato in clinica e pubblicato su Instagram da Carolyn Smith, in cui il giudice di Ballando con le Stelle, ha dato conto degli ultimi sviluppi sulla sua salute, la coreografa ha pubblicato anche un lungo messaggio in cui ha racchiuso le novità e le sue sensazioni. Ve lo riproponiamo così, senza correggere gli errori di battitura comprensibili per una persona straniera che scrive nella nostra lingua, convinti che esprimano perfettamente la genuinità di un personaggio che ha deciso di concedersi al pubblico in toto, certa che la sua storia potrà essere di esempio e di stimolo per molte altre come lei:”Buon giorno a tutti. #spaday per le mi cure. La terzo del quartro (nuovo ciclo). Ieri l’ecografia nessun novità. Uguale e stabile. Spero sempre di nuove parole. Ma una cosa bello che il seno destra è perfetto. Non è stato contaminata… è cancer free! Buono notizia vero!!! In questi giorni con il caldo non certo che una passeggiata percge mi fa aumentare il dolore da per tutto in piu non aiuto il trombosi! Ma io ho una soluzione per tutto… lo dico 2 cose sia in italiana e in inglese #sticazzi combattere #fuckit fight. Semplice con tenace, disciplina e un bel sorriso e anche nei momenti buio, perche lo so che c’è luce e speranza dall’altra parte del tunnel. Chi mi conosce personalmente, sanno che io non mollo perche ho passato tante cose forse peggi di questo nella mia vita… e sono super addestrata e allenata. Io mi tengo attiva (quando è possibile) e mi riposo (quando è necessario). Mia mente e il corpo non deve mai a smettere di essere attiva. Sono costantemente creando nuovi progetti che coinvolgo tante persone per creare un opportunita per realizzare qualcosa positivo nella vita mia e anche gli altri. Non mi piace spreccare tempo, cosi durante il mio trattamento lavoro, poi dopo l’antistaminico sono obbligata a dormire un po… però sfrutto il momento che sono da sola. Vi mando un abbraccio e raccontami cosa fatte voi oggi di bello in questa giornata di caldo! !? Bacio“.





