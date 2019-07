Carolyn Smith: “vaffa…”/ Video: “ho sempre soccorso i cani, questa mattina…”

Carolyn Smith è una grande amante dei cani e si adopera sempre per aiutarli quando sono in difficoltà. Questa mattina, mentre si recava dal veterinario con i suoi cani, sulla strada, ha incontrato due labrador che vagavano in cerca di qualcuno o qualcosa. Avendo a bordo già i suoi cani, non ha potuto prenderli con sè e aiutarli. In compenso, però, ha girato un video che ha poi pubblicato su Instagram in cui spiegava esattamente la posizione in cui si trovavano i cani chiedendo ai propri followers di diffondere il video per cercare d’individuare il proprietario degli animali. Un gesto nobile che la Smith ha sentito di fare dal cuore, ma che ha provocato la reazione degli haters che l’hanno criticata per la scelta di girare un video piuttosto che aiutare personalmente i due cani. Di fronte alle critiche ricevute, il giudice di Ballando con le stelle si è così lasciata andare ad un durissimo sfogo.

CAROLYN SMITH, SFOGO SU INSTAGRAM: “SONO INCAZ*ZATA”

Non ci sta a passare per una persona insensibile e poco attenta ai bisogni degli animali e così di fronte ai messaggi velenosi ricevuti, Carolyn Smith ha dato sfogo a tutta la propria rabbia. “Questa mattina, verso le 10, ho postato un video perchè c’erano due cani in mezzo alla strada” – esordisce così l’ex ballerina su Instagram. Poi si rivolge direttamente agli haters- “voglio dire a quelle persone che con cattivo gusto mi stanno criticando, vaffa… perchè ho avvisato le persone. Poi non potevo prendere i due cani in macchina che io normalmente prendo perchè avevo due cani nella mia macchina e stavamo andando dal veterinario”, spiega la Smith. “Prima di criticare, fate voi qualcosa”, conclude per poi chiedere scusa a tutti i suoi followers per i toni usati.





