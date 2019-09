Carote, X Factor/ Video, il 16enne Nuela convince i giudici con il suo tormentone

Probabilmente questa mattina avrete sentito cantare sul pullman, sul treno, a scuola o in ufficio, “Carote, carote solo carote le regalo a mio nipote e diventano banconote”. State tranquillo, nessuno si è ammalato di “carotite”, ma semplicemente stanno cantando quello che è già stato ribattezzato come il nuovo sorprendente tormentone di X-Factor. Il pezzo, totalmente inedito, è stato presentato ufficialmente ieri sera, durante la seconda puntata di audizioni del talent show firmato Sky, e sta già facendo impazzire i social. A cantarlo, come del resto non poteva essere altrimenti, è un ragazzo giovanissimo, tale Emanuele Crisanti di soli 16 anni. Il suo nome d’arte è Nuela, e Carote è sola una delle molteplici canzoni che lo stesso ha spiegato ai giudici di aver composto.

CAROTE, X FACTOR: VIDEO

Il pubblico ha accolto la performance di Nuela con il sorriso, ma i giudici hanno approvato la prestazione, a cominciare da Sfera Ebbasta, quello più vicino musicalmente al pezzo cantato dal 16enne: “È un lampo di genio – le parole del trapper monzese – a un primo ascolto potrebbe sembrare una canzone infantile, ma è frutto di un lampo di genio”. Felicemente colpita anche Mara Maionchi, la più esperta della giuria, che parla di un testo “molto interessante”, rivolgendosi così al ragazzino: “Sei molto avanti per la tua età. Vale la pena di indagare di più su di te”. Ovviamente giudizi positivi anche sui social e sui web, con la canzone che sta raggiungendo cifre esagerate su Youtube, e con gli utenti che scrivono: “Sono in fissa”, o anche “Ok, sono letteralmente impazzita per carote”. C’è invece chi più ironico ha commentato: “Credo che ci sia stata un’interferenza sul mio segnale e “Carote” ha preso 4 sì”. Potreste dirmi come è andata in realtà? Grazie!”. Come anticipato, Nuela ha ottenuto l’en plein dei sì, ed è così passato direttamente ai Bootcamp.





