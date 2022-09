Casa del Grande Fratello Vip 7, come sarà e i nuovi spazi/ “Doppio giardino e…”

Grande Fratello Vip, la casa si allarga: aggiunto un giardino e…

La casa del Grande Fratello Vip si allarga. In un comunicato stampa, la produzione del reality ha fatto sapere che nella nuova edizione in partenza da domani sera sono stati apportati importanti cambiamenti. I metro quadri sono aumentati da 1830 a 2130 e saranno divisi in aree sceniche, tecniche e segrete. Sul portale The Pipol Tv si legge infatti: “Lo spazio dedicato alla Casa, di 1.830 mq. suddivisi in aeree sceniche, tecniche e “segrete”, si ingrandisce ancora di 300 mq. I concorrenti protagonisti della settima edizione di Grande Fratello Vip si muoveranno all’interno di un open space di 1400 ma colorato e luminoso. L’atmosfera in questa edizione sarà Color Zone poiché si sviluppa con dominanze di colore che sottolineano gli spazi di destinazione d’uso”.

La zona sauna continuerà ad essere presente nella casa ma la novità riguarderà la parte esterna. Oltre all’area con la piscina coperta ci sarà un giardino con copertura scenografica. Non potrà mancare poi il Confessionale con le classiche piramidi rosse a punte nere: “Non mancheranno stanze segrete, stanze scomode, tematiche e tecnologiche che verranno svelate nel corso del gioco”. A complicare la vita dei concorrenti nella casa ci ha pensato la produzione del Grande Fratello Vip che ha annunciato la presenza di una disagiatissima zona trasformabile.

Grande Fratello Vip, come sarà il nuovo studio? Assente la passerella e…

Anche lo studio del Grande Fratello Vip è stato rinnovato. La scenografia ricorderà una città con la presenza di una piazza centrale e l’occhio de Grande Fratello all’interno del quale ci saranno sedute le opinioniste: “L’occhio iconico del GF VIP si fa in quattro monopolizzando a 360 gradi i quattro lati dello studio, si scompone racchiudendo nell’iride il conduttore, le opinioniste, il pubblico e gli ospiti”, si legge nel comunicato. Queste modifiche hanno consentito di avere più spazio per il pubblico.

Quest’anno ad ogni puntata potranno assistere 450 persone. Non ci sarà più la passerella in studio: “Il nuovo ingresso è collegato con il piazzale esterno ed attraverso una porta led motorizzata che si apre e accede alla “piazza palco”. Per la nuova edizione, Il Grande Fratello Vip riparte da una casa più moderna e al passo con i tempi. Sarà presente anche un’area social in cui ci sarà Giulia Salemi a leggere i commenti che arriveranno. I protagonisti di questa edizione sono 12 donne e 11 uomini. Tra questi ci saranno Giovanni Ciacci, Pamela Prati e Wilma Goich.











