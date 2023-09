Case green, scontro tra Consiglio e Commissione Ue/ Da definire scadenze e differenze tra Paesi

È scontro all’interno dell’Ue sulle case green. Il Consiglio e la Commissione, secondo quanto riportato da La Verità, sono in disaccordo su alcune questioni: dalle scadenze entro cui ottemperare alla riqualificazione energetica alla necessità di fare delle differenze tra i diversi Paesi sulla base delle loro caratteristiche. I tempi stilati nella direttiva infatti sono strettissimi e gli Stati non ci stanno.

La Commissione infatti spinge affinché le ristrutturazioni siano a carico dei Paesi e il raggiungimento delle varie classi energetiche avvenga con modalità lineari e con tempistiche precise. I Premier e i presidenti degli Stati membri tuttavia non hanno alcuna intenzione di sottostare a queste condizioni, per cui chiedono diversificazioni su diversi fronti. La direttiva attualmente porta con sé infatti molti controsensi. Un esempio emblematico è la necessità di ristrutturare un vecchio piccolo immobile non residenziale, che consuma pochissimo poiché utilizzato per poche ore, e non un ipermercato, che ha consumi molto elevati.

Case green, scontro tra Consiglio e Commissione Ue: il tema delle famiglie fragili

Al centro dello scontro tra il Consiglio e la Commissione dell’Ue sulle case green c’è anche l’articolo 15 della direttiva, denominato “incentivi finanziari e barriere di mercato”. In sostanza, è ancora da capire come verranno finanziate le operazioni di riqualificazione energetica e, in particolare, quelle necessarie per abitazioni delle famiglie fragili. La competenza spetta, ovviamente, ai ministri delle Finanze dei singoli Paesi. Tra i vari strumenti messi sul tavolo ci sono il Pnrr e i fondi di coesione, ma essi potrebbero non essere sufficienti.

È anche per questo motivo che le due parti sono in disaccordo. Il Consiglio vorrebbe una formulazione meno diretta e vincolante dell’articolo rispetto a quella proposta dalla Commissione. In tal senso, è stato previsto un incontro tecnico il prossimo 29 settembre. La sensazione è che si voglia accelerare con le procedure. Gli Stati dunque sono in allerta per capire come si svilupperà la questione.











