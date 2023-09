Caso Hermoso, Federazione spagnola licenzia il ct Jorge Vilda/ Era un ‘pupillo’ di Rubiales

Un altro scossone nel calcio spagnolo per il caso Hermoso: nelle scorse ore la Federazione ha comunicato il licenziamento del commissario tecnico della nazionale femminile, Jorge Vilda. La decisione, come si legge sul sito di Sportmediaset, è giunta dopo che il presidente federale, Luis Rubiales, era stato sospeso a seguito del bacio a stampo rubato alla calciatrice Jenni Hermoso, durante la premiazione per la vittoria dei mondiali di calcio in Australia e Nuova Zelanda. Come sottolinea Mediaset, Jorge Vilda era in stretti rapporti con Rubiales, e quest’ultimo, nella conferenza stampa in cui aveva spiegato di non essere intenzionato a dimettersi, aveva indicato proprio nell’ex ct un punto di riferimento per la squadra.

La Federazione alla fine ha optato per il colpo di spugna ed ha sostituito Vilda con Montse Tome’, prima donna a ricoprire questo incarico in Spagna nonché calciatrice della stessa selezione iberica vincitrice del mondiale. “La RFEF licenzia Jorge Vilda dalla carica di allenatore e direttore sportivo della nazionale femminile. L’allenatore è stato fondamentale per la straordinaria crescita del calcio femminile e lascia la Spagna campione del mondo e seconda nella classifica FIFA”, è una parte del comunicato ufficiale della federazione spagnola.

CASO HERMOSO, LICENZIATO IL CT VILDA: UNA NUOVA CONSEGUENZA DEL BACIO RUBATO DA RUBIALES

“La RFEF – prosegue il comunicato – apprezza il suo lavoro alla guida della Nazionale e nelle sue funzioni di responsabile sportivo delle squadre femminili, così come i successi ottenuti durante il suo periodo coronati dalla recente conquista della Coppa del Mondo. Apprezziamo la sua impeccabile condotta personale e sportiva, che lo ha reso un elemento chiave nella notevole crescita del calcio femminile in Spagna”.

Negli scorsi giorni era emerso un video che di fatto scagionava Rubiales: la Hermoso mostrava divertita alle compagne il video del famoso bacio rubato. Ricordiamo che il numero uno della Federazione spagnola risulta al momento sospeso per 90 giorni dalla Fifa: la vicenda ha portato pesanti strascichi, per ultimo, l’addio di Vilda.

