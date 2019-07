Caso Siri, Arata intercettato “gli do 30 mila euro”/ Nicastri confermano, caos Lega

Nella settimana forse più importante del Governo gialloverde, con diversi appuntamenti sui temi chiave (Manovra, primo Consiglio dei Ministri dopo la mezza crisi, Russiagate e Autonomia) riesplode potentemente il caso di Armando Siri, l’ex Sottosegretario della Lega fatto dimettere da incarichi di Governo perché indagato sul complesso caso Arata-Nicastri sull’Eolico in Sicilia (che all’epoca ha generato una spaccatura profonda nella maggioranza gialloverde, ndr). «Gli do 30 mila euro perché sia chiaro tra di noi, io ad Armando Siri, ve lo dico…» queste sono le parole pronunciate dall’imprenditore ed ex Forza Italia Paolo Arata (arrestato il 12 giugno scorso, ndr) nell’intercettazione chiave che al momento mette a forte rischio la posizione di entrambi i politici di Centrodestra. La novità è rappresentata dal fatto che tale intercettazione è stata confermata nei recenti interrogatori dei Pm ai Nicastri (padre Vito e figlio Manlio) accusati dai giudici di Palermo di essere vicini a Cosa Nostra. Come riporta l’Agenzia Ansa, i Nicastri – il padre Vito è considerato nelle indagini il “re dell’Eolico” – hanno cominciato a collaborare da diverse settimane e l’8 luglio scorso avrebbero confermato l’intercettazione di Arata che metterebbe in difficoltà il collega e amico Armando Siri.

CASO SIRI, LEGA NEL CAOS NELLA SETTIMANA DECISIVA

«Nel corso del confronto con i magistrati sarebbero emersi nuovi elementi utili alle indagini e i pm di piazzale Clodio hanno chiesto e ottenuto dal gip di potere cristallizzare quanto affermato da Vito e Manlio Nicastri in un atto istruttorio irripetibile, cioè l’incidente probatorio», riporta ancora l’Ansa specificando come il filone romano dell’inchiesta insiste proprio sui rapporti tra Siri e Arata e su quei presunti 30mila euro promessi al senatore della Lega. A pochi giorni dalle polemiche politiche sulla presenza del legista al tavolo del Viminale con le parti sociali (per illustrare la Flat Tax a cui ha collaborato da anni, ndr), riesplode la polemica con l’intercettazione che confermerebbe parte dell’accusa, ovvero la sua «attività di sollecitazione dell’approvazione di norme che avrebbe favorito lo stesso imprenditore nell’ambito del cosiddetto ‘minieolico’». Non solo, secondo Palazzo Clodio, l’accordo tra i due sarebbe «stabile» con Siri che sarebbe «costantemente impegnato attraverso la sua azione diretta nella qualità di alto rappresentante del governo ed ascoltato membro della maggioranza parlamentare, nel promuovere provvedimenti regolamentari o legislativi che contengano norme ad hoc tese a favorire gli interessi economici dell’Arata, ampliando a suo favore gli incentivi per l’energia elettrica da fonte rinnovabile a cui non ha diritto», scrivono nel decreto di perquisizione del 18 aprile scorso. Come riporta Repubblica, Nicastri Jr interrogato dai pm di Palermo dopo aver sentito l’intercettazione spiega «C’ero pure io quella sera. Siri non è stato pagato, ma Arata mi disse di avergli promesso 30 mila euro se l’emendamento fosse passato». Nella settimana più calda (e non per il meteo) del Governo, il caso Siri rimette in difficoltà Salvini e la Lega che finora hanno sempre difeso a spada tratta il loro responsabile economico: si attende ora la replica della difesa di Siri che ha bollato fin dall’inizio inesistente l’accusa mossa contro il senatore ed ex Sottosegretario.

