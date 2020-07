Cassandra, provino Amici dall’ospedale/ Video “Il tumore e la chemio? Ho un sogno…”

Amici di Maria De Filippi è il sogno di Cassandra. Con la voce che ha non dovrebbe essere difficile per la 20enne napoletana ottenere un posto nella prossima edizione, ma c’è un problema. Un problema che si chiama tumore e che rischia di metterle i bastoni tra le ruote. La ragazza ha scoperto a gennaio di avere una ghiandola del collo ingrossata, quindi si è sottoposta a degli accertamenti. I risultati sono stati inequivocabili, la diagnosi terribile: ha un tumore. Così Cassandra ha cominciato la chemioterapia. Via a ricoveri e cicli, non senza paura. «All’inizio ero molto spaventata, era tutto nuovo e credo che nessuno si senta pronto ad affrontare un percorso di cura del genere», ha raccontato Il Mattino. Ma Cassandra ha provato ad affrontare tutto senza perdere il suo ottimismo. «Non solo per me stessa, pure per chi mi vuole bene», ha proseguito. Ma la giovane canta da quando aveva 12 anni e durante il periodo di cure arriva la chiamata del programma Amici di Maria De Filippi per un provino. E lei non può affrontarlo di persona.

CASSANDRA E IL PROVINO VIA SKYPE PER AMICI

Questo è stato un momento di sconforto per Cassandra. «Per me era un obiettivo importante», ha raccontato la 20enne al quotidiano partenopeo. Il suo timore è di aver perso un’occasione importante. Invece no, perché ha sostenuto il provino via Skype, dalla stanza dell’ospedale Cardarelli di Napoli dove si sta sottoponendo al secondo ciclo di chemioterapia. La storia è emersa grazie ad un infermiere che ha pubblicato su YouTube la performance di Cassandra. Per il provino di Amici di Maria De Filippi ha deciso di cantare “If I Ain’t Got You” di Alicia Keys. Il video, pubblicato il 7 luglio su YouTube, ha raccolto migliaia di visualizzazioni. «Questa ragazza meravigliosa nel video è Cassandra. Ha appena 20 anni ed è al suo secondo ciclo di chemioterapia. Avrebbe dovuto partecipare a breve al provino per il programma Amici, ma al momento non è possibile», ha scritto l’infermiere. Poi Cassandra lo ha sostenuto via Skype dal suo letto d’ospedale.





