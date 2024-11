Cast Amica Geniale 4, chi sono gli attori protagonisti della fiction

Questa sera lunedì 11 novembre 2024 prende il via su Rai1 la nuova stagione de L’Amica Geniale, avvincente serie Rai giunta alla quarta stagione e che regalerà grandi emozioni e tante novità ai telespettatori. A partire da il cast L’Amica Geniale 4, ricco di new entry, a partire dalle protagoniste che saranno Alba Rohrwacher e Irene Maiorino, chiamate a interpretare Elena e Lina, pronte ad affrontare tanti cambiamenti e chiamate a prendere delle decisioni molto importanti riguardo al loro futuro.

Nel cast de L’Amica Geniale 4 troveremo anche Fabrizio Gifuni, Stefano Dionisi, Lino Musella, Eduardo Scarpetta, Edoardo Pesce e Sonia Bergamasco, Anna Rita Vitolo, Pier Giorgio Bellocchio, Daria Deflorian e Gaia Girace, artisti ben amalgamati che daranno vita a un cocktail di suspense ed emozioni nelle cinque puntate previste della serie di Rai1 campione di ascolti negli anni scorsi.

Cast L’Amica Geniale 4, Alba Rohrwacher e Irene Maiorino protagoniste

Sarà una quarta stagione ricca di colpi di scena quella che prenderà il via questa sera su Rai1 e il cast L’Amica Geniale 4 promette scintille, in particolare con Alba Rohrwacher e Irene Maiorino chiamate a non far rimpiangere chi le ha precedute. “Io conosco molto bene Margherita Mazzucco: ero lì quando è stata scelta per il ruolo di Elena, la considero quasi mia figlia!” ha ammesso l’attrice che interpreterà Elena commentando l’avventura passata dell’artista dalla quale ha ereditato il posto.

Irene Maiorino invece nel cast de L’Amica Geniale 4 sarà Lila, personaggio che avrà molto da dire ai telespettatori: “Quello che invece mi intenerisce di lei è nel finale della serie che, ovviamente, non posso svelare, posso però dire che ci sarà un cambiamento forte e drammatico per Lila” ha anticipato la giovane attrice erede di Gaia Girace in una intervista concessa tra le colonne di TV Sorrisi e canzoni.