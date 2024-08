Cast Master Crimes: le attrici protagoniste Robin Muriel e Anne Le Nen rivali sul set sposate nella vita privata

Andrà in onda a partire da questa sera, martedì 13 agosto 2024, la nuova serie di Rai1 ed il cast Master Crimes che vede protagonista una tanto brillante quanto scorbutica criminologa, Louise Arbus (Muriel Robin) che ha deciso di smettere di collaborare con la polizia quando involontariamente ha contribuito alla condanna di una persona che reputava innocente. Tuttavia un nuovo scioccante caso che sembra sfidarla la spingerà a tornare ad indagare. Si farà aiutare da quattro dei suoi studenti più brillanti mentre avrà a che fare con la Capitana Barbara Delandre (Anne Le Nen). Le due saranno fianco a fianco nelle indagini ma il loro rapporto sarà sin dall’inizio molto conflittuale.

Tuttavia mentre nella fiction ci sarà molta rivalità tra Louise e Barbara, nella vita vera le due attrici protagoniste del cast Master Crimes sono sposate dal 2009. C’è una particolare curiosità, infatti, sulla fiction: Muriel Robin è la moglie di Barbara Delandre. Stando a quanto riporta il magazine Elle, entrambe le attrici si sono incontrate nel 2006 durante una serata con altri amici e subito è scattato il colpo di fulmine, hanno stretto rapidamente un’unione civile nel 2009, prima di dirsi “sì” durante una cerimonia di matrimonio nel 2021. Anne Le Nen di questa storia d’amore ha parlato apertamente nel programma “Vivement Dimanche”: “Ho sentito subito Muriel come un membro della famiglia.”

Master Crimes, Robin Muriel (Louise Arbus) sulla moglie Anne Le Nen (Barbara Delandre): “È la mia migliore amica”

Nel cast Master Crimes, quindi, c’è una coppia sposata da molti anni. Sempre durante l’intervista concessa a Vivement Dimanche, l’attrice Anne Le Nen, che impersona Barbara Delandre, ha rivelato sulla moglie Muriel Robin(Louise Arbus): “Qualcosa di forte ci ha legato immediatamente. Tuttavia, a quel tempo, volevo vivere e costruire qualcosa con un uomo.” E subito dopo ha aggiunto: “Non ero propensa a una relazione con una donna. E nemmeno Muriel.”

Com’è stato far parte entrambe del cast Master Crimes e lavorare insieme per le due attrici lo ha rivelato invece Muriel Robin: “Anne è anche la mia migliore amica e io la sua. A casa, potevamo provare insieme, confrontarci e chiederci consigli. Ma quando sul set si cominciava a girare scomparivamo noi e apparivano magicamente i nostri personaggi, non portando nulla della nostra relazione!” Nel cast Master Crimes fanno parte anche Olivier Claverie è il Commissario Oscar Rugasira, Victor Meutelet è Samuel Cythere, Astrid Roos è Mia Delaunay, Thaïs Vauquières è Valentine Vallée, Nordine Ganso è Boris Volodine.