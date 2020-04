Castrovilli alla Roma?/ Calciomercato, la priorità del ragazzo è la Fiorentina ma…

Il calciomercato Roma si prepara alla rivoluzione estiva: secondo le ultime indiscrezioni dovrebbero essere ben 13 i calciatori con le valigie in mano e pronti a lasciare Trigoria, anche se di questi 8 non fanno parte dell’attuale rosa e sono attualmente in prestito – tra gli altri abbiamo Ante Coric e soprattutto Patrik Shick. Sia come sia, la società giallorossa opta per una riduzione del monte stipendi e prova a fare spazio per i nuovi acquisti: tra questi, come abbiamo riferito da tempo, potrebbe esserci Gaetano Castrovilli. Il centrocampista della Fiorentina è uno degli elementi la cui crescita esponenziale ha sorpreso maggiormente in Serie A: il prestito alla Cremonese in questo senso gli ha dato una grossa mano ma poi è stato fondamentale Vincenzo Montella, che se lo è ritrovato a disposizione per il 2019-2020 e, nonostante la giovane età e un’esperienza nulla nel massimo campionato, lo ha lanciato subito titolare.

CASTROVILLI ALLA ROMA? CALCIOMERCATO, LA FIORENTINA E’ PRIORITARIA

Castrovilli ha risposto presente: la Fiorentina è partita bene per poi avere una netta flessione che ha portato all’esonero di Montella. Beppe Iachini ha deciso di puntare sempre e comunque sul giovane centrocampista che, anche a causa dell’infortunio di Franck Ribéry, è stato chiamato ad un ruolo di leadership e qualità che ha portato avanti con grande professionalità. Inevitabile dunque che le big del nostro calcio abbiano rivolto le loro attenzioni verso Firenze, perché acquistare Castrovilli significa portare in casa un elemento che può garantire tanti anni di alto livello pur avendo ancora margini di miglioramento. Al momento il ragazzo è totalmente concentrato sulla Fiorentina, che lo ha blindato con un contratto fino al 2024: lui dice di avere un grande feeling con l’ambiente e il presidente Rocco Commisso, dunque per ora la priorità è quella di restare a vestire la maglia viola anche per la prossima stagione.

Tuttavia la chiamata di una squadra come la Roma potrebbe essere difficile da rifiutare: vero che Castrovilli è ancora giovane e dunque avrà eventualmente tante occasioni per fare il salto di qualità, ma il momento storico è importante perché i giallorossi stanno operando una rivoluzione e hanno un allenatore come Paulo Fonseca che sa valorizzare i giovani. Schierato come mediano di qualità nella cerniera a due o anche sulla trequarti (allargandosi per necessità o rimanendo centrale), Castrovilli potrebbe formare una linea tutta italiana insieme a Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini, di fatto andando a disegnare un reparto che Roberto Mancini potrebbe prendere e “traslare” interamente in nazionale. Insomma, l’occasione potrebbe comunque essere utile al giocatore: la Fiorentina inoltre potrebbe decidere di vendere il centrocampista per monetizzare, qualora non dovesse riuscire a farlo con altri giocatori (su tutti Federico Chiesa).



