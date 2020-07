Caterina Balivo e Guido Maria Brera in crisi?/ Il web: “dov’è tuo marito?”. Lei…

Caterina Balivo e Guido Maria Brera sono una coppia unita, affiatata e innamorata. Sposati dal 2014, hanno due figli, Guido Alberto nato nel 2012 e Cora, venuta al mondo nel 2014. Un amore che la Balivo vive soprattutto lontano dai riflettori condividendo sui social poche foto di coppia per proteggere la privacy del marito. Nell’ultima settimana, tuttavia, una serie di foto pubblicate dalla conduttrice su Instagram e scattate nella splendida Isola di Favignana dove si è sposata la sorella Sarah, ha scatenato la curiosità dei suoi followers che si sono chiesti se tra la Balivo e il marito vada tutto bene. Nelle foto pubblicate sui social, Caterina appare serena e sorridente in compagnia di sua figlia Cora, delle sorelle e della madre. Nessuna immagine del marito Guido Maria al punto che qualcuno ha deciso di chiedere direttamente spiegazioni alla Balivo che ha prontamente risposto.

CATERINA BALIVO E GUIDO MARIA BRERA, NESSUNA CRISI DI COPPIA

Nessuna crisi di coppia tra Caterina Balivo e Guido Maria Brera che sono sempre più uniti e innamorati. A chi le ha chiesto dove si trovi il marito mentre lei si gode il mare con i suoi bambini, la conduttrice ha risposto che è a lavoro. Qualcun altro, però, ha anche chiesto il motivo per cui non pubblichi mai foto del figlio Guido Alberto e anche in questo caso la risposta della Balivo è arrivata puntualmente. “Ma Guido Alberto?”, gli ha chiesto un utente. “Lui non vuole apparire sui social nè nelle stories”, è stata la risposta della conduttrice che già in passato aveva spiegato perchè non pubblica mai foto del suo primogenito. Nessuna crisi, dunque, tra la Balivo e il marito Guido Maria Brera con cui procede tutto a gonfie vele.





