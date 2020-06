Caterina Balivo/ Guido Maria Brera soffre di ipocondria e…

Pubblicità

Caterina Balivo ha detto addio al suo programma di punta: non sarà più il volto di Vieni da me. L’annuncio bomba è stato rilasciato nei giorni scorsi e i giornali di gossip si sono subito attivati per scoprire le motivazioni della conduttrice. La Balivo non si è fatta attendere e ha scelto di ritornare sull’argomento su Instagram. “Le scelte non si fanno in base al futuro, ma solo in base alla propria pancia“, ha detto agli ammiratori. “Ora sono in porto, poi si vedrà”, ha aggiunto parlando dei progetti futuri, “come ho detto la nave in porto c’è, ora vorrei prenderne un’altra”. Non sappiamo se il nuovo programma le regalerà una fascia diurna o permetterà alla Balivo di sbarcare nel serale. Ancora tutto da vedere. Oggi, martedì 2 giugno 2020, Caterina Balivo sarà una delle ospiti che vedremo nella prima serata di Rai 1 grazie a Non mollare mai – Storie Tricolori. Intanto la conduttrice ha già chiuso i battenti del suo show e ha regalato al pubblico, fra risate e pianti, un’ultima puntata con la sua conduzione. “Per navigare l’oceano, diceva Cristoforo Colombo, bisogna avere il coraggio di perdere di vista la riva”. Clicca qui per guardare il video di Caterina Balivo.

Pubblicità

Caterina Balivo, maggio mese rivelatore: cosa è successo?

Il mese di maggio è stato rivelatore per Caterina Balivo. Dopo aver tenuto dentro di sè tanti segreti, la conduttrice ha deciso di rivelare al Bel Paese tutto ciò che sta accadendo nella sua vita privata e lavorativa. “Da quando è scoppiata la pandemia, vivo separata dal marito“, ha detto infatti a L’Intervista di Maurizio Costanzo poco tempo fa. Guido Maria Brera infatti soffre di ipocondria e di dividersi i figli: i piccoli stanno con la conduttrice e i grandi invece con il papà. L’intenzione però è di ritornare a vivere sotto lo stesso tetto una volta finito il programma, forse per cautela e protezione nei confronti del consorte. “Sono trascorsi 15 anni da quando vi dico buon pomeriggio“, scrive invece in un lungo post su Instagram parlando del suo addio a Vieni da me, “ogni volta sono riuscita, con meravigliosi compagni di viaggio, a portare la nave in porto attraversando mari difficili, molto difficili. Da Festa Italiana a Pomeriggio sul due a Detto Fatto e a Vieni da me. In particolare modo il successo di questi ultimi due anni mi hanno ripagata di tanti sacrifici familiari e professionali che ho fatto“. La Balivo ha trovato nella pandemia, in questo periodo così doloroso per tutti, la forza di “Lasciare un porto prestigioso e sicuro come questo”. Il trampolino di lancio la porterà presto a fare i conti con nuove esperienze: ritornerà nelle case degli italiani, dal pubblico che per tanti anni l’ha sostenuta, apprezzata, amata. Clicca qui per leggere il post di Caterina Balivo.

Video, l’addio a Vieni da me

Foto, 15 anni di “voi”





© RIPRODUZIONE RISERVATA