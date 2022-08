Caterina Balivo: “Il lavoro? Non è tutto nella vita”/ “Adesso mi sento più grintosa…”

Caterina Balivo, conduttrice di nuovo quiz show: “Non vedo l’ora di iniziare”

Caterina Balivo condurrà Lingo – Parole in gioco, il nuovo quiz show in onda dal 12 settembre su La7. La presentatrice sarà alle prese con un esperienza televisiva del tutto nuova, che non aveva mai provato prima. Ai microfoni di DiPiù TV, racconta le aspettative e i dettagli del nuovo progetto che la vedrà impegnata per tutto l’anno.

La conduttrice svela: “Sono felice, carica come non mai per questo nuovo progetto in onda su La7, un quiz show prima del telegiornale, un genere che non avevo mai affrontato fino a ora ma che mi ha sempre attratto. Avevo voglia di sperimentare. Il mio sarà un gioco molto particolare, dove non bisogna essere per forza colti ma occorre conoscere molto bene la lingua italiana“. Caterina Balivo spiega le regole del quiz show: “Ogni sera avrò in studio tre coppie differenti legate da rapporti di amore, amicizia o di lavoro. E queste tre coppie, che dovranno essere affiatatissime, unite, si sfideranno tra di loro in una serie di giochi legati all’uso delle parole: dunque avranno a che fare con aggettivi, verbi, sostantivi… insomma si giocherà nel vero senso della parola con la lingua italiana”.

Caterina Balivo: “Ho lasciato “Vieni da me” perchè…”

Caterina Balivo era alla conduzione di uno show molto noto, Vieni da me, che ha poi deciso di lasciare all’apice del suo successo. Ai microfoni di DiPiù Tv, la presentatrice svela i motivi che l’hanno portata a prendere questa decisione.

La Balivo dichiara: “In realtà non ho lasciato Vieni da me esclusivamente per seguire la mia famiglia. L’ho fatto piuttosto per me stessa, perchè volevo sentirmi libera di poter scegliere quando smettere di lavorare. Il lavoro non è tutto nella vita. E questi due anni mi sono serviti a capire che cosa volessi realmente. E adesso mi sento più grintosa che mai a lanciarmi nella nuova sfida su La7, con Lingo – Parole in gioco“.

