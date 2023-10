Caterina Balivo in lacrime a La volta buona/ Il sogno di Sandra Milo sui bambini israeliani commuove tutti

Sandra Milo e il sogno sui bambini arabi e israeliani fa commuovere Caterina Balivo

Sandra Milo, ospite a La volta buona, condotto da Caterina Balivo, ha parlato di quanto sta accadendo in Israele nelle ultime settimane. L’attrice italiana ha creato un momento di commozione in studio, raccontando un sogno molto recente: “Ho sognato due bambini di otto anni, tutti e due con i capelli lunghi e neri vestiti di bianco: uno si chiamava Ester e l’atra Mina e si tenevano per mano; una era una bambina israeliana e l’atra araba… mi è sembrato un sogno bellissimo.”

“Speriamo che prima o poi si avveri, e che i bambini israeliani e arabi giochino insieme come tutti gli altri bambini del mondo” conclude l’attrice visibilmente commossa. La stessa conduttrice non ha potuto fare a meno che piangere in diretta: “Ce lo auguriamo davvero tutti” aggiunge Balivo in lacrime: “Bella e sensibile” commenta l’attrice italiana confortando la presentatrice che, a sua volta, afferma: “Sei come una farfalla Sandra… bella, lieve ma non leggera“.

“Mio padre è partito volontario per la guerra dell’Africa, quando è tornato neanche lo avevo riconosciuto” ha esordito l’attrice ai microfoni de La volta buona. L’attrice è, infatti, cresciuta con una famiglia di sole donne composta da mamma, nonna e la sorella Maia.

E ancora: “C’era un legame forte tra noi, specialmente con mia sorella perchè lei mi difendeva sempre, si batteva anche con i maschi. Avevamo un’amicizia profonda, allegra come due persone che si amano profondamente e sinceramente per quello che sono e si proteggono e così è stato per tutta la vita” ha svelato la diva ai microfoni de La volta buona. Sandra Milo ha aggiunto: “Quando Maia è venuta a mancare è stato un dolore molto grande. La morte è sempre un dolore grandissimo. Però, io e lei che avevamo questo rapporto così speciale… mi fa sentire sola”.

