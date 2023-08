Caterina Balivo: “La volta buona? Racconterò le eccellenze italiane”/ “Faccio ciò che fanno tutte le donne”

Caterina Balivo torna in tv con La volta buona: “proverò a portare leggerezza”

Caterina Balivo sta per tornare alla conduzione, con il nuovo programma La volta buona, in onda dall’11 settembre su RaiUno. Dopo un allontanamento di anni dal piccolo schermo, la conduttrice ha le idee molto chiare su che tipo di programma sarà il suo: “Contemporaneo: proverò a portare leggerezza e divertimento, senza fronzoli, raccontando le eccellenze italiane in ambito social, culturale, sportivo e imprenditoriale” racconta al settimanale Chi.

E ancora: “Ci saranno interviste, giochi, musica ma anche collegamenti e salotti. Inoltre, tornerà finalmente il pubblico in studio“. Gli ascolti non sono un problema per la Balivo: “No, se ci pensa, ho sempre fatto programmi partendo da zero. Gli ascolti li affronteremo a tempo debito, ma una cosa è certa: da casa mi hanno sempre dato fiducia“.

Caterina Balivo: “Faccio quello che fanno tutte le donne”

Nonostante le critiche la conduttrice è convinta che il suo pubblico non la tradirà, sottolinea al settimanale Chi: “Mi hanno conosciuta a 20 anni, al di là delle rughe, sono rimasta sempre la stessa. Faccio quello che fanno tutte le donne che lavorano: la spesa, mi arrabbio con i miei figli, li vado a prendere, li riporto e non cancello le smagliature che ho per via delle due gravidanze. ”

E ancora: “Ho 43 anni e non voglio fare la 23enne, né la 50enne. Non voglio essere né giovane né vecchia, voglio essere contemporanea. Così come vorrei che fosse anche il mio programma“. Non è la prima volta che il volto televisivo conduce un programma tutto suo, ma non ne conserva un ricordo piacevole: “Non mi chieda il titolo: non sarebbe carino. Era un programma noiosissimo, faticoso da farmi chiedere, nel mentre: “Ma chi diavolo me lo ha fatto fare?“.

