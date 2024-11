Flavia Vento assicura: “Casta da quando sono single”

Tra il voto di castità, visioni celestiali e apparizioni, Flavia Vento fa sempre discutere di sé. Nell’intervista a Belve, in onda questa sera martedì 19 novembre sulla Rai, la showgirl riaffronta tra i tanti temi anche questi argomenti. Tra il più atteso, c’è senza dubbio quello relativo al voto di castità che Flavia Vento avrebbe fatto dopo aver rotto con il suo ultimo “fidanzato serio”, come lo etichetta lei in una intervista a Mow Mag. “Finì nel 2010 e dopo di lui non ho avuto nessun altro. Magari un paio di flirt ma niente di che, sono rimasta casta”, assicura la showgirl.

Nelle anticipazioni del suo passaggio a Belve, invece, l’attenzione va alla dichiarazione sul ses*o, che Flavia ormai ritiene potenzialmente “satanico”. Evidentemente negli ultimi tempo non ha cambiato abitudini e sotto le lenzuola non si muoverebbe una foglia. L’unica eccezione, forse, Flavia la farebbe se si presentasse da lei Tom Cruise, per il quale ha sempre ha avuto una profonda ammirazione.

Flavia Vento, dalla castità alla visione della Madonna: “Era vestita di azzurro e poi quando l’ho vista…”

Francesca Fagnani, molto probabilmente, cercherà di approfondire anche il discorso legato alla visione della Madonna. Non molto tempo fa, infatti, Flavia comunicò ai suoi follower di averla avvistata davanti alla sorgente al golf Parco di Roma: “Era vestita di azzurro color cielo e portava 12 stelle sul capo. Mi ha detto che l’umanità ha bisogno solo di preghiera e che a breve Gesù ritornerà”.

Parole che inevitabilmente attirarono la curiosità dei fan e degli hater, che non persero l’occasione per stuzzicare e provocare Flavia Vento. C’è anche chi, legittimamente, crede che alla showgirl piaccia provocare e il dubbio che queste sparate avvengano per attirare l’attenzione è tutto sommato lecito.

