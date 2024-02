Caterina Balivo piange disperata a La Volta Buona per Giovanbattista Cutolo/ “Era luce. Ucciso per salvare…”

Caterina Balivo, fiume di lacrime in diretta su Rai Uno per il racconto della morte di Giogiò

Il toccante ricordo di Giovanbattista Cutolo, anche noto come Giogiò, il ragazzo 24enne ucciso a Napoli durante una lite, lascia Caterina Balivo in lacrime in diretta a La Volta Buona. A raccontare e ricordare suo figlio in studio è Daniela Di Maggio, ribadendo che suo figlio è stato ucciso per salvare un amico: “L’hanno ucciso sparandogli alle spalle, mentre proteggeva un amico”, le parole della donna.

Dichiarazioni di fronte alle quali Caterina Balivo non è riuscita a trattenere le lacrime. Il dolore della conduttrice, condiviso da tutti i presenti in studio, si è poi trasformato in un toccante discorso su Giogiò, da lei definito come un ragazzo ‘luminoso’, pieno di vita e gioia a cui questa vita è stata brutalmente strappata.

Caterina Balivo ricorda Giovanbattista Cutolo: “Ha perso la vita per difendere un amico”

“Giogiò era un ragazzo semplice, era contento anche con due euro in tasca.” ha esordito Balivo a La Volta Buona. “Era un ragazzo che aveva dei sogni e li stava realizzando. Era un ragazzo che amava gli amici, ha perso la vita per difendere un amico. Era una persona luminosa, che riusciva davvero sempre a vedere una lucina anche quando le cose non sempre andavano bene.” ha continuato la conduttrice.

Caterina, in un fiume di lacrime, ha quindi concluso: “Tutti raccontano che era un ragazzo positivo, un ragazzo che aiutava gli altri, generoso. Un ragazzo che aveva il sogno di stare lì sul palco di Sanremo a suonare il corno francese. Lui aveva voglia di vivere, di essere buono, di stare dalla parte dei giusti, come voi genitori gli avete insegnato. Oggi la vita di Giogiò è cambiata perché non ha più una vita.”

