Caterina Balivo: “Seconda scelta in Rai? Ringrazio chi ha rinunciato”/ “Non sono preoccupata per il ritorno…”

Caterina Balivo e il ritorno in Rai

A settembre, Caterina Balivo tornerà ad essere la padrona di casa del primo pomeriggio di Raiuno e, in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, ha parlato della scelta di tornare ad avere un appuntamento quotidiano con il pubblico sulla prima rete della Rai. “Non sono preoccupata ma sono in fermento. Mi sono abituata a un’altra vita, sono in attesa di capire se questi tre anni mi hanno cambiato nell’approccio al lavoro”., spiega la conduttrice.

Oggi, da mamma e moglie, l’approccio con il lavoro è decisamente cambiato rispetto al passato: “Sono una che ha bisogno di avere il controllo della situazione, ma ho imparato che non si può controllare tutto. Anche in tv bisogna lasciarsi andare al flusso delle cose che succedono senza stare in tensione. Io per carattere sono una persona frenetica, devo avere sempre qualcosa da fare”.

Caterina Balivo e il nuovo programma Rai

Caterina Balivo condurrà da settembre il programma “La volta buona” nel corso del quale si parlerà di costume, spettacolo e ci saranno interviste a personaggi televisivi che andranno a sviscerare temi particolari. “Le interviste ai personaggi famosi saranno diverse, non le classiche domande a 360 gradi sulla carriera, ma piuttosto cercheremo di focalizzare un tema da sviscerare. Parleremo di costume e attualità, non di cronaca. È come in un salotto. Ci sarà il gioco da casa, avremo collegamenti in esterna: saranno due ore varietà”, ha spiegato al Corriere della Sera.

Prima di pensare a Caterina Balivo, pare che il programma fosse stato proposto a Lorella Cuccarini. La Balivo, tuttavia, non si sente assolutamente una seconda scelta: “Lorella è una grande professionista e può dire quello che vuole. Io ho sorriso perché è una sliding door che si ripete, mi avevano proposto Festa Italiana perché Romina Power rifiutò il programma. Corsi e ricorsi: sono sempre stata grata a quella rinuncia”, ha concluso.











