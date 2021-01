Caterina Balivo/ “Spero di poter continuare a lavorare in Rai…”

Tornata in tv in qualità di giudice della seconda edizione de ‘Il Cantante Mascherato’ di Milly Carlucci, Caterina Balivo è una delle ospiti di punta della puntata di oggi di Domenica In. Toccherà a Mara Venier intervistare infatti la collega: e chissà che effetto farà a Caterina Balivo, per una volta, essere “dall’altra parte”, non più quella di chi fa domande, ma di chi deve dare delle risposte. Il riferimento è alla sua ultima esperienza televisiva, quella con il programma “Vieni da me“, in cui la Balivo per due anni ha tenuto compagnia agli italiani nel primo pomeriggio di Rai Uno tutti i giorni dal lunedì al venerdì intervistando una miriade di personaggi diversi. Un’avventura che si è interrotta al termine della scorsa stagione televisiva, quando la Balivo spiegò di essere pronta a fare nuove esperienze, lasciando intendere come la stessa pandemia avesse giocato un ruolo nella sua decisione: “Questi momenti così dolorosi per tutti, mi hanno insegnato a dare il giusto peso alle cose e quindi a trovare il coraggio di lasciare un porto prestigioso e sicuro come questo“.

Caterina Balivo ospite a Domenica In

Intervistata da BubinoBlog alla vigilia del debutto de “Il Cantante Mascherato”, Caterina Balivo non ha nascosto la sua emozione per il fatto di tornare dopo una lunga assenza sulla rete ammiraglia Rai. Restare lontana dal piccolo schermo, per quanto sia stata una sua scelta – come ha ribadito anche ultimamente sui social – quella di lasciare “Vieni da me” non dev’essere stato facile. La Balivo al riguardo ha dichiarato: “Con il direttore (Coletta, ndr), abbiamo sempre mantenuto un dialogo. Questa opportunità mi ha reso felice. Spero che il mio impegno in Rai possa proseguire. Sono contenta di tornare su Rai 1 e sono contenta di tornare a lavorare con Milly. Nella giuria, siamo tutti amici. Se ho detto di sì a Milly e al direttore Coletta è perché ho voglia di divertirmi e di divertire”. Poi ha aggiunto: “È stato un anno pesante per tutti, anche per me. È raro che un programma unisca la famiglia in questo modo. Milly ci è riuscita sia con Ballando con le Stelle che con il Cantante Mascherato. Vorrei sapere Milly come fa!“. Di cosa parlerà oggi Caterina Balivo da Mara Venier? Svelerà altri progetti in cantiere?



