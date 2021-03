Caterina da Cremona è esistita davvero?/ Modella, musa e amore platonico di Leonardo da Vinci…

Caterina da Cremona personaggio reale o fittizio? Nella fiction evento Leonardo, Caterina si presenta come la migliore amica del geniale artista del Rinascimento. Una donna diversa da tutte le altre che circondando il Maestro. Nata in una famiglia povera, la ragazza ha un carattere inquieto e indomabile. Proprio il suo carattere le permettono di conquistare l’attenzione di Leonardo per cui diventa modella, musa, amica, sostenitrice, ma anche un suo amore platonico. Donna sicura di sé, decisa e diretta, in realtà Caterina nasconde delle fragilità molto profonde che solo Leonardo riesce ad intravedere.

Il giudice meschino, storia vera o no?/ Differenze film e libro: cronaca autentica

La sua bellezza incanta e conquista Leonardo che ad un certo punto diventa quasi ossessionato da lei. Un comportamento che da un lato lusinga la donna, ma dall’altro la irrita. In realtà il personaggio di Caterina da Cremona è un personaggio fittizio e sostanzialmente inverosimile, ma che nella serie gioca un ruolo determinante nella vita del pittore alle prime armi, che si sta facendo strada nella bottega del Verrocchio e che non ha ancora trovato la sua dimensione come artista.

COM'E' MORTO RENATO CAROSONE?/ I problemi respiratori, i tanti volti noti al funerale

Caterina da Cremona: la donna del destino di Leonardo?

Nella serie evento “Leonardo“, Caterina da Cremona viene raccontata come la donna del destino di Leonardo da Vinci. Sua amica e musa, Caterina lo aiuta all’inizio della sua carriera da artista, ma improvvisamente però viene ucciso. Chi è l’assassino? Il kolossal da 30 milioni di euro di Dan Percival e Alexis Sweet è in parte romanzato come raccontato i produttori che hanno inserito questo personaggio di finzione che però gioca un ruolo fondamentale nella vita del giovane artista. I creatori della seria però precisano: “gran parte di quello che vedrete è vero, ma ci sono anche episodi misteriosi abbiamo cercato di riferire il più possibile la verità sulla sua vita e ci siamo concentrati sulle sue opere per far comprendere al pubblico la genialità di Leonardo”.

LEGGI ANCHE:

Giuditta Saltarini, moglie Renato Rascel/ “Dopo 2 mesi mi disse che voleva un figlio”

© RIPRODUZIONE RISERVATA