Caterina De Angelis, figlia Margherita Buy/ “Carlo Verdone? Mi ha dato consigli”

Caterina De Angelis è la figlia di Margherita Buy tra le protagoniste femminili di “Vita da Carlo”, la nuova serie di Carlo Verdone disponibile su Prime Video. A soli 20 anni la figlia d’arte debutta nel mondo del cinema recitando accanto ad uno dei big del cinema italiano in una serie molto attesa e disponibile solo in modalità streaming sul colosso Amazon Prime. Nella serie la giovane Caterina interpreta Maddalena, la figlia del protagonista interpretato da Carlo Verdone. La giovane attrice intervista da Corriere della Sera ha raccontato: “Maddalena è peperina. Non è così diversa da me, anch’io vivo a Londra, sono cresciuta in una famiglia simile e i miei, separati, si vogliono bene, poi mamma fa il cinema come Carlo”.

La giovane attrice ha deciso di seguire le orme della madre Margherita Buy, una delle attrici più amate e richieste del cinema italiano. Parlando proprio di Carlo Verdone, la giovanissima ha detto: “la cosa che mi ha affascinato di lui è che, in un set pieno di giovani ha dato consigli diversi a ognuno di noi”.

Caterina De Angelis: “il provino per Carlo Verdone? Non ho detto niente a nessuno”

Per Caterina De Angelis il ruolo di Maddalena in “Vita da Carlo” non segna il suo debutto nel mondo della recitazione visto che ha lavorato in un cortometraggio di Maria Sole Tognazzi. Prima di lanciarsi nel mondo del cinema, la figlia d’arte ha cercato di nascondere questo suo grande desiderio iscrivendosi all’università alla facoltà di Storia del cinema all’università: “mi ero iscritta perché terrorizzata di ammettere ciò che volevo fare, l’attrice, non avevo il coraggio di dirlo a mia madre. Lei mi disse: fai quello che vuoi ma, ti prego, non l’attrice”. Poi è arrivato il provino per la serie di Carlo Verdone anche se Caterina ha fatto tutto di nascosto: “non ho detto niente a nessuno. Carlo? Ci conosciamo, in realtà no, lui si ricordava di me quando ero bambina: ero silenziosa, non parlavo, ero terrorizzata. Lui ha capito chi ero al secondo provino, da Capalbio, su Skype. Sei la figlia di Margherita, che ci fai qui…”.

Caterina è consapevole che essere la “figlia di” possa aiutarla, ma allo stesso tempo ha sottolineato: “non vuol dire niente, la popolarità di mamma serve per i primi due mesi. Spero di fare questo mestiere perché sono brava e me lo sono meritato”.

