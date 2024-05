Caterina, figlia adottiva di Simona Ventura/ Lei: “l’iter è stato interminabile, ma non ho mai mollato!”

Caterina è la figlia adottiva di Simona Ventura. La ragazza ha compiuto 17 anni, un compleanno importante che la mamma ha celebrato con un bellissimo messaggio condiviso sui profili social. “E sono 17! Per la bimba che sei stata, per la ragazza che sei e per la donna che diventerai” – ha scritto Super Simo che ha poi concluso scrivendo – “posso solo dire che non passa giorno in cui non ringrazi del raggio di sole che sei nella nostra vita. Buon compleanno principessa, ti voglio bene, la tua mamma”. Un messaggio di grande affetto terminato con la firma “la tua mamma”. Del resto Simona Ventura mamma lo è visto che ha iniziato il percorso di affidamento quando la ragazzina era piccolissima.

Proprio la Ventura ha raccontato la lunga prassi e gestazione per avere in affido la piccola: “aveva un mese e mezzo, viveva in una casa famiglia. I suoi genitori non potevano occuparsi di lei. Prima ho avuto l’affido per due anni, poi altri due. Infine ho avuto l’affidamento a tempo indeterminato”.

Simona Ventura: “a mia figlia Caterina ho detto la verità a 4 anni”

Caterina Ventura è stata lasciata in affidamento nel 2006 a Simona Ventura che diversi anni dopo né è diventata la mamma legale. Un lungo percorso fatto di incontri, documenti e pratiche davvero insormontabile per una Highlander come Super Simo che non ha mai mollato. Il suo obiettivo, infatti, è sempre stato quello di adottare la piccola Caterina e alla fine ci è riuscita. L’adozione della figlia è arrivata quando già era terminato il matrimonio con l’ex marito Stefano Bettarini padre dei figli Niccolò e Giacomo.

“L’ho adottata quando ero single” – ha raccontato la conduttrice che parlando dell’iter legale ha confessato – “è stato interminabile. 3-4 anni, ma non ho mollato mai. Oggi Caterina ha il mio cognome ed è entrata nell’asse ereditario con i miei figli”. Infine la Ventura ha anche rivelato di aver detto tutta la verità alla figlia all’età di 4 anni: “sono un personaggio pubblico c’era il rischio che la conoscesse in un altro modo. Le ho detto che era una bambina molto fortunata. Non ha mai avuto un momento di crisi”.











