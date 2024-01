Caterina Iuliano, chi è la mamma di Marco Maddaloni/ “Le ho chiesto scusa con una lettera…”

Chi è Caterina Iuliano, la mamma di Marco Maddaloni

Caterina Iuliano è la mamma di Marco Maddaloni. Sposata con Giovanni Maddaloni, oltre a Marco, ha avuto altri due figli, Pino (oro olimpico) e Laura (oro italiano e moglie del pugile Clemente Russo). tutti e tre hanno ereditato dal padre la passione per lo sport, in particolare per il judo. La colonna portante della famiglia, tuttavia, è la signora Caterina Iuliano di cui Maddaloni ha parlato durante la sua precedente esperienza all’Isola dei Famosi.

Molto legato alla famiglia, Maddaloni aveva un rapporto speciale con la nonna, venuta a mancare mentre partecipava all’Isola e di cui ha parlato in una successiva intervista rilasciata a Verissimo spiegando come la morte dell’amatissima nonna gli abbia insegnato a dedicarsi totalmente alle persone care e la lettera di scuse che ha scritto a mamma Caterina ne è la dimostrazione.

La lettera di Marco Maddaloni a mamma Caterina

Marco Maddaloni, innamorato della famiglia che ha creato con la moglie Romina Giamminelli e della sua famiglia d’origine, ha scelto di scrivere una lettera di scuse a mamma Caterina Iuliano che il concorrente del Grande Fratello 2023 ha commentato nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo nel 2019.

“Il mare ha portato sulla spiaggia una penna e ho scritto una lettera a ogni mio parente. In quella per mia mamma la parola che ho utilizzato di più è stata ‘scusa’. ‘Scusa’ per ogni volta che l’ho trascurata, che non le ho risposto al telefono, per ogni volta che non ho trovato un momento per andare al mercato con lei. La lettera gliel’ho regalata, dicendole di farmela rileggere ogni volta che commetterò gli stessi errori”.

