Caterina Varzi, moglie di Tinto Brass/ Chi è? Lui: “Ha le chiavi della mia vita”

Dalla comune passione per il cinema al matrimonio, Caterina Varzi è la moglie di Tinto Brass, erede di quelli che per tutti era Tinta ovvero Carla Cipriani, la prima e adorata moglie del regista morta nel 2008. Proprio poco tempo dopo, grazie ad una trattativa per una società di produzione che la Varzi seguiva in veste di avvocato, Tinto Brass la conobbe e ne rimase folgorato. Lei era bella e interessante anche se, come la stesa moglie ha rivelato, mai è riuscita ad occupare il suo cuore totalmente come la Cipriani: “Credo di aver preso il suo posto, ma solo dal punto di vista professionale”, disse. Da quel momento in poi, però, la loro unione fu totale visto che lei entrò nella sua vita rivoluzionandola diventando la sua musa ma anche co-sceneggiatrice e consigliera fino a quando, nel 2017, i due si sono sposati non senza polemiche da parte dei figli del regista.

CHI E’ CATERINA VARZI?

Caterina Varzi è rimasta al fianco di Tinto Brass nel suo momento peggiore ovvero quando, colpito da un ictus, si è dovuto rimboccare le maniche mettendo da parte l’idea del suicidio. Lui stesso nel 2013 aveva confessato: “Senza di lei non sarei qui. Quando ho ripreso coscienza ed ero immobile e non riuscivo a parlare Caterina era lì e io riuscivo a pensare solo: quanto sei bella. È stato un momento difficile, la verità è che ho pensato anche al suicidio. Invece eccomi qui. Caterina mi ha riportato alla vita e alla memoria”. Proprio dopo questi terribili anni è arrivato il matrimonio ma con il mancato consenso dei figli di Tinto Brass convinti che il padre non fosse in grado di amministrare il suo patrimonio. Il giudice diede loro ragione ma scegliendo come amministratrice la neo moglie. Caterina Varzi, classe 1961, è nata a Soverato ma vive a Bologna. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza e poi un master in psicologia giuridica. Ha lavorato come ricercatrice universitaria per poi lavorare come legale in uno studio della città occupandosi proprio di cause legali cinematografiche, le stesse che le hanno permesso di conoscere Tinto Brass. Lui in più occasioni ha ammesso che la moglie “ha le chiavi della mia vita”, toccherà a lei decidere il futuro del regista dopo questo nuovo malore?

© RIPRODUZIONE RISERVATA