Tinto Brass grave malore: come sta?/ Ricoverato in terapia intensiva in ospedale

Il regista Tinto Brass si trova ricoverato in gravi condizioni presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale Sant’Andrea di Roma, a seguito di un malore. L’episodio si è verificato nella serata di lunedì, attorno all’ora di cena, quando le condizioni fisiche dell’86enne si sono aggravate dopo che gli era salita la febbre. A raccontare il tutto è stata la moglie, Caterina Varzi, parlando ai microfoni del Corriere della Sera: “Si trova in terapia intensiva, la prognosi è ancora riservata. Stanno facendo degli accertamenti, si tratta di un momento delicato e deve stare sotto osservazione. Fino all’ora di cena tutto bene, poi gli è salita la febbre e alla fine ho dovuto chiamare un’ambulanza perché stava male”. Brass si trovava nella sua villa di Isola Farnese, dove lo stesso vive da anni, quando la situazione è precipitata e la Varzi ha deciso di avvisare l’ambulanza che hanno poi trasportato il regista d’urgenza presso il vicino ospedale capitolino.

TINTO BRASS COME STA? RICOVERATO A ROMA

Non è la prima volta che Brass subisce un malore serio, visto che già nove anni fa, precisamente il 16 maggio del 2010, il classe 1933 di Milano venne colpito da un ictus che d’improvviso gli cancellò tutta la memoria, poi recuperata in pieno nei giorni successivi. Fu un periodo, come sottolineano i colleghi del Corriere della Sera, in cui il rapporto fra Tinto e Caterina si cementificò, visto che dopo che il regista superò l’emorragia cerebrale, si svegliò e trovò appunto accanto al letto la sua compagna, che rimase al suo fianco fino alle dimissioni. L’anno precedente, nel 2009, la Varzi era stata protagonista di un cortometraggio dello stesso Brass dal titolo “Hotel Courbet”, mentre due anni fa i due si erano sposati. Maestro del cinema erotico, la carriera del regista milanese iniziò negli anni sessanta, anche se il grande successo arrivò con pellicole come “La chiave” con Stefania Sandrelli”, e “Senso ‘45” con Anna Galiena.

