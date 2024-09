Cattivissimo me, stasera su Italia 1 in prima serata

Sabato 21 settembre, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il film d’animazione del 2010 dal titolo Cattivissimo me. Si tratta del primo prodotto dalla statunitense Illumination, casa di produzione che inaugura con questo film un fortunato franchise, con sequel e spin-off sui Minions, per poi proseguire con altri successi come Pets. La colonna sonora è stata Pharrell Williams, pluripremiato cantante e produttore, vincitore di ben 13 Grammy.

Il film Cattivissimo me ha ottenuto il premio come miglior film di animazione nei concorsi Golden Globe Awards, Annie Awards e BAFTA Awards. Critica ampiamente positiva per l’originalità dell’opera e per il doppiaggio del personaggio di Gru da parte Steve Carell, qui interpretato dal nostro Max Giusti.

La trama del film Cattivissimo me: un cattivo che non è poi così cattivo

In Cattivissimo me, Gru, il cui vero nome è Felonius Gru, è famosissimo in città per essere un cattivo davvero super. Lui gode a fare dispetti, vedere gli altri soffrire e si crogiola nella sua nomea di cattivo. Ha un solo amico: il dottor Nefario e i suoi aiutanti sono i Minions – umanoidi gialli e burloni – sempre presenti nelle sue malefatte.

Appena informato del furto della Piramide di Cheope da parte di un suo cattivo concorrente, decide di rubare addirittura la Luna per rimanere numero uno dei cattivi. Per raggiungere il suo scopo ha bisogno del raggio restringente e non esita a rubarlo in un laboratorio del lontano Oriente. Vector, il ladro della piramide e suo diretto antagonista, riesce a sottrargli il raggio e si mette in testa di anticiparlo nel clamoroso furto della Luna. Per recuperare il raggio dalla casa del nemico, Gru adotta tre orfanelle che possano facilmente essere ricevute da Vector, ma si affeziona troppo a loro. Recuperato il raggio e iniziato il furto, il cattivissimo si rende conto che preferisce l’affetto delle tre sorelline al rubare. Torna così sui propri passi e diventa un padre molto affettuoso, dimenticando il suo passato da terribile cattivo..

