Cavani alla Juventus?/ Calciomercato: sondaggi per il Matador, alternativa a Suarez

Torna il nome di un vecchio obiettivo sul taccuino di calciomercato di casa Juventus. Stiamo parlando precisamente di Edinson Cavani, bomber ex Paris Saint Germain e nazionale uruguagio. Stando alle ultime indiscrezioni circolanti, riportate in particolare dal collega di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, sembra che la Vecchia Signora stia riprendendo in considerazione la pista che porta alla prima punta Celeste, alla luce della necessità di assicurarsi un centravanti di peso per la stagione che sta per cominciare. Del resto Luis Suarez, che avrebbe già un accordo di massima con i campioni d’Italia, potrebbe ora restare a Barcellona dopo la permanenza di Lionel Messi, mentre Edin Dzeko è ancora bloccato dalla Roma che nel contempo attende di accogliere Milik dando al Napoli Cengiz Under. Di conseguenza, meglio tenere in considerazione valide alternative, e la Juventus avrebbe effettuato un primo sondaggio preliminare per capire la fattibilità della trattativa, sia dal punto di vista del gradimento, sia da quello puramente economico.

CAVANI ALLA JUVENTUS? IL MATADOR FERMO DAL 29 FEBBRAIO

Sia chiaro, non si può assolutamente parlare di trattativa ufficiale, ma semplicemente di una richiesta di informazioni nei confronti di un giocatore che viene da una stagione decisamente complicata. Il Matador ha infatti segnato solamente sette reti in 22 presenze fra Ligue 1, Champions League e Coppa di Francia, la sua stagione peggiore da anni. Tra l’altro il nome di Cavani è stato accostato a moltissime società negli ultimi mesi, a cominciare dall’Atletico Madrid, operazione che sembrava già in bacheca, arrivando fino ai brasiliani del Gremio. Ricordiamo che Cavani si è svincolato dai parigini di conseguenza è assolutamente libero da qualsiasi vincolo e acquistabile a costo zero. Per quanto riguarda l’ingaggio dell’attaccante classe 1987, con un grande passato fra Palermo e Napoli, siamo invece nell’ordine di 10 milioni di euro a stagione, da top player. Chi lo acquisterà dovrà però tenere in considerazione il fatto che Cavani non scende in campo da sette mesi a causa del lockdown e del successivo svincolo: l’ultima partita del sudamericano è stata infatti quella dello scorso 29 febbraio, prima dell’esplosione dell’epidemia di coronavirus.



