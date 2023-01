C’è posta per te 2023, 3a puntata/ Diretta e ospiti: Stefano De Martino e Ranieri…

C’è posta per te 2023: anticipazioni e storie 3a puntata 21 gennaio

Sabato 21 gennaio, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con C’è posta per te, il programma del sabato sera che, da anni, è seguitissimo dal pubblico che, ogni settimana, si emoziona con le storie di coppie o famiglie che cercano una riconciliazione dopo periodi di distacco dovuti a problemi diversi. Al timone della terza puntata di C’è posta per te giunta alla 26esima edizione c’è sempre Maria De Filippi che, oltre a raccontare oggettivamente tutte le storie, non esita ad intervenire per aiutare i protagonisti delle storie a trovare un punto d’incontro per ricucire un rapporto che sembrava rotto definitivamente.

Una trasmissione semplice dedicata totalmente ai sentimenti che, tuttavia, riesce a regalare anche momenti di leggerezza e divertimento quando in studio si presentano persone più adulte alla ricerca degli amori del passato. Quali storie, dunque, saranno raccontate nel corso della terza puntata?

Le storie della terza puntata di C’è posta per te

Tra le storie della terza puntata di C’è posta per te ci sarà quella di una signora alla ricerca di un amore del passato. Dall’altra parte della busta si accomoderanno più signori nella speranza che ci sia anche l’uomo che sta cercando. Unico indizio condiviso dalla pagina Instagram di “c’è posta per te” è la canzone “Come l’edera” di Nilla Pizzi che avrebbe fatto da colonna sonora alla storia. Spazio, poi, al racconto di un rapporto tra genitori e figli interrotto.

Maria De Filippi racconterà così la storia di un padre che, dopo la morte della moglie, si è rifatto una vita. Una decisione che, però, non è stata accettata dal figlio che ha così chiuso ogni rapporto. Maria De filippi riuscirà ad aiutarli e a farli riconciliare?

Gli ospiti della terza puntata

Anche nella terza puntata di C’è posta per te ci saranno naturalmente delle sorprese speciali con due personaggi famosi ospiti. Il primo ospite della serata è Stefano De Martino, legato a Maria De Filippi da un rapporto speciale e che questa sera regalerà un’emozione unica alla persona protagonista della sorpresa.

Il secondo ospite della serata, invece, è Massimo Ranieri. Prima di salire sul palco del Festival di Sanremo 2023 come ospite speciale, l’artista, questa sera, incontrerà un suo fan regalando un’emozione unica anche ai telespettatori di canale 5.











