C’è posta per te 2023, 5a puntata/ Diretta e storie: Il Volo e Federica Pellegrini

C’è posta per te, anticipazioni e diretta quinta puntata 4 febbraio

Sabato 4 febbraio, in prima serata, canale 5 trasmette la quinta puntata di C’è posta per te, lo show del sabato sera più amato e seguito dal pubblico che si emoziona, ma si diverte con le storie che vengono raccontate in ogni puntata. Al timone dello show non piò che esserci l’immancabile Maria De Filippi che, con la sua dialettica, la sua schiettezza, ma anche la sua diplomazia prova ad aiutare le persone che hanno chiesto l’aiuto della redazione di C’è posta per recuperare il rapporto con i genitori, con una sorella, con un fratello oppure per dare una nuova possibilità ad un amore interrotto.

In studio arrivano così i destinatari della porta che viene consegnata, in giro per l’Italia, ma anche all’estero, dai postini Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Giovanni Vescovo e Andrea Offredi.

Le storie della quinta puntata di C’è posta per te 2023

Tra le storie della quinta puntata di C’è posta per te 2023 c’è quella di un padre e un figlio che provano a ricucire un rapporto interrotto anni fa dopo la fine del matrimonio. Sul profilo Instagram della trasmissione di Maria De Filippi sono state pubblicate poche anticipazioni sulla storia che si presume sarà molto toccante. “Sono sempre stato da solo. La mia domanda è perchè non mi ha mai cercato. Se mi dovessi lasciare con mia moglie, io cercherei mio figlio tutti i giorni“, le parole del figlio protagonista della storia.

Spazio, poi, all’amore. In studio arriva un’ex coppia che ha deciso di allontanarsi. “Puoi dire tutte le cavolate che vuoi” – dice la signora nel video che svela qualche dettaglio sulla storia. “Maria, quando stavo con lui, questa già c’era”, dice ancora. Sarà la storia di un amore interrotto per un tradimento?

Gli ospiti della quinta puntata di C’è posta per te 2023

Come sempre, anche nella quinta puntata di C’è posta per te 2023 ci saranno due sorprese con protagonisti personaggi famosi che regaleranno un momento davvero speciale ai destinatari della posta. Nello studio dello show di Maria De Filippi arriveranno così, come testimoni dell’amore vero, Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta, sposati da pochi mesi.

Spazio, poi, all’ospite musicale che, questa sera, diventa triplo. Il regalo speciale per il destinatario di una delle sorprese previste per la serata saranno Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone de Il Volo.











