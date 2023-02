C’è posta per te 2023, 7a puntata/ Diretta, storie e ospiti: Luciana Littizzetto e…

C’è posta per te, anticipazioni e diretta settima puntata 18 febbraio

Sabato 18 febbraio, in prima serata, canale 5 trasmette la settima puntata di C’è posta per te 2023. Dopo aver fatto compagnia ai telespettatori anche durante la serata dedicata alla finale del Festival di Sanremo 2023 incollando davanti ai teleschermi 2.652.000 spettatori con uno share del 12.34% nonostante la concorrenza del Festival, Maria De Filippi torna in onda con tante, nuove storie e nuovi ospiti. La trasmissione di canale 5 che, da anni, regala tantissime emozioni al pubblico a cui, tuttavia, strappa anche sorrisi, continua ad essere una delle più amate dai telespettatori.

Anche questa sera, Maria De Filippi proverà ad aiutare tutte le persone che hanno chiesto l’aiuto della redazione di C’è posta. Come sempre, a consegnare la posta sono i postini Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Giovanni Vescovo e Andrea Offredi.

Le storie della puntata C’è posta per te del 18 febbraio

Il successo di C’è posta per te 2023 è dovuto alle storie di persone semplici che provano a recuperare una storia d’amore o il rapporto con un parente. Tra le storie della settima puntata ci sarà quella di una coppia che si è detta addio probabilmente per un tradimento. “Non ho visto solo le chat”, dice lei nel video spoiler pubblicato dalla pagina Instagram di C’è posta per te.

Spazio, poi, alla storia di una famiglia con una figlia che proverà a recuperare il rapporto con il padre che si è formato una nuova famiglia. “Tu non puoi privarmi di mio padre”, le parole che dirà la figlia alla moglie del padre. Maria De Filippi riuscirà ad aiutare tutti?

Gli ospiti della settima puntata di C’è posta per te 2023

Anche la settima puntata di C’è posta per te 2023 avrà degli ospiti speciali. Spazio a Luciana Littizzetto che strapperà un sorriso a tutti i telespettatori. Ogni volta che la Littizzetto ha partecipato a C’è posta per te ha sempre inviato la posta a delle colleghe come Barbara D’Urso e Belen Rodriguez. Quest’anno avrà inviato la posta ad Alessia Marcuzzi, ospite a sua volta della puntata dello show di canale 5 in onda questa sera?

Come sempre, la puntata di c’è posta per te può essere seguita in diretta televisiva e in diretta streaming collegandovi al sito Mediaset Infinity o scaricando l’apposita applicazione.











