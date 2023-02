C’è posta per te, 6a puntata/ Diretta e storie: amori ritrovati per Maria De Filippi

C’è posta per te, anticipazioni e diretta sesta puntata 11 febbraio

Sabato 11 febbraio, in prima serata, canale 5 trasmette la sesta puntata di C’è posta per te. Giunto alla 26esima edizione, lo show di Maria De Filippi resta uno dei più amati e seguiti dal pubblico. Anche l’edizione attualmente in onda, infatti, sta portando a casa ascolti altissimi che permettono a canale 5 di vincere la gara degli ascolti. Questa sera, così, Maria De Filippi torna a fare compagnia ai telespettatori con tante, nuove storie con cui emozionerà, ma divertirà anche i telespettatori, pronti a trascorrere la serata sul divano.

Questa sera, però, per Maria De Filippi sarà dura vincere la gara degli ascolti. C’è posta per te, infatti, sfida la finalissima della finale del Festival di Sanremo 2023. Una scelta consapevole quella di Mediaset che, dopo anni, ha deciso di non interrompere la programmazione delle proprie trasmissioni.

Le storie della sesta puntata di C’è posta per te 2023

Grandi storie anche nella sesta puntata di C’è posta per te 2023. Con la voce narrante di Maria De Filippi, il pubblico del programma del sabato sera di canale 5, saranno raccontate storie di amori interrotti, di rapporti di famiglie che si sono rotti per tanti motivi, di rapporti tra genitori e figli che provano a ritrovarsi grazie all’intervento della redazione di C’è posta per. Non tutte le storie finiranno con il lieto fine, ma Maria De Filippi è pronta a fare di tutto per poter far ritrovare tutti i suoi ospiti.

Questa sera, invece, non ci sarà nessuna sorpresa con protagonisti personaggi del mondo dello spettacolo. Spazio, dunque, alle storie di persone comuni che, dopo aver provato da sole a ricucire un rapporto, tentano l’ultima strada che è quella di chiedere l’aiuto di C’è posta per te.

I posti di C’è posta per te 2023

Protagonisti di C’è posta per te 2023 non sono solo i protagonisti delle storie, ma anche i postini che girano l’Italia e, spesso, vanno anche all’estero, per consegnare la posta ai destinatari dei messaggi. I postini di C’è posta per te 2023 sono Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Giovanni Vescovo e Andrea Offredi.

La sesta puntata di C'è posta per te 2023 può essere vista in diretta televisiva su canale 5 a partire dalle 21.25 e in diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Infinity o scaricando l'apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.











