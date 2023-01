C’è Posta Per te contro Sanremo 2023, De Filippi: “Richiesta dell’editore”/ “Sfida con Amadeus? Assurdo!”

Maria De Filippi su Sanremo 2023: “La programmazione non cambierà”

Maria De Filippi ha smentito le indiscrezioni su un cambio di programmazione Mediaset, in vista di Sanremo 2023. Ai microfoni di FqMagazine, la conduttrice spiega che C’è posta per te andrà in onda di sabato come di consueto: “Il mio editore legittimamente ha chiesto che la programmazione di C’è posta per te continuasse normalmente anche durante la settimana del Festival di Sanremo. ‘C’è posta per te’ va in onda da anni di sabato ed è stato quindi mantenuto lo stesso giorno di programmazione”.

Maria De Filippi ha annunciato che Mediaset non farà un passo indietro nei confronti del Festival quest’anno. Amadeus dovrà quindi “gareggiare” con altri programmi molto seguiti come: C’è posta per te, Le Iene, Grande Fratello Vip 2022 e tanti altri. Nessuno sconto da parte dell’emittente all’evento sul palco dell’Ariston, tutto si può riassumere in una questione “commerciale”.

Maria De Filippi: “Sanremo? Evento fondamentale per la musica italiana”

Maria De Filippi, in occasione di un’intervista a FqMagazine, ha svelato che la programmazione Mediaset non subirà alterazioni durante la settimana di Sanremo 2023. Tuttavia, la conduttrice sottolinea l’importante del noto evento musicale: “Sentir parlare di sfida mi sembra assurdo, sarebbe irragionevole e decisamente presuntuoso da parte mia e di chiunque lo possa pensare.”

E ancora: “So di lavorare in una televisione privata dove la logica commerciale è importante, ne sono consapevole e la comprendo. Considero Sanremo, al netto di qualsiasi logica di normale programmazione o controprogrammazione come dir si voglia, un evento fondamentale per la musica italiana e anche per me“. Dunque, per Mediaset non cambiare la programmazione durante il Festival rientra nella “logica commerciale”? Intanto, sembra che Fiorello abbia “spoilerato” l’ospite internazionale che salirà sul palco dell’Ariston.

